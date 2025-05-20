İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga... Basın Yayın Daire Başkanı da gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon. İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin ve İBB personeli, şirket çalışanların bulunduğu 22 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin'in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.
RÜŞVET GELİRİNDEN MALVARLIĞI
Soruşturmada başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edildi.
PARA TRANSFERLERİ DEŞİFRE OLDU
MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edildi.