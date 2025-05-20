İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga... Basın Yayın Daire Başkanı da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin'in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.Soruşturmada başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edildi.MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edildi.