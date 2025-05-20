Apple, kamera donanımlı AirPods'u 2026'da piyasaya sürecek

Apple'ın popüler AirPods serisi için önümüzdeki yıllarda önemli güncellemeler planladığı bildiriliyor.Ünlü analist Ming-Chi Kuo, amiral gemisi AirPods modelinin bir sonraki versiyonunun (muhtemelen AirPods Pro 3) 2026'da kızılötesi (IR) kameralarla geleceğini ve bu adımın Apple'ın akıllı gözlük sektörüne girişinin bir öncüsü olabileceğini açıkladı.Kuo'nun öngörüsüne göre, yeni AirPods modellerine entegre edilecek kızılötesi kameralar, kullanıcılara çevrelerinde gezinmelerine yardımcı olacak yön bilgisi sağlayacak.Bu kameraların topladığı verilerin iPhone'daki Apple Intelligence ile paylaşılabilmesi, Apple ürünlerinin kullanım deneyimini çok daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirebilir.Yeni nesil AirPods Pro'nun yeni bir H3 çipi sayesinde kalp atış hızı izleme yetenekleri sunacağı da söyleniyor; bu özellik halihazırda Powerbeats Pro 2'de bulunuyor.Ayrıca, bu yılın ilerleyen dönemlerinde iOS 19 ile birlikte AirPods üzerinden farklı dillerde gerçek zamanlı sohbetler yapmayı sağlayacak canlı çeviri özelliğinin de gelmesi bekleniyor.2027 yılında ise AirPods Max'in donanımsal anlamda büyük bir yenilemeye uğraması ve kulak üstü kulaklıkların genel ağırlığının azaltılmasına odaklanılacağı belirtiliyor.Mevcut 386 gram ağırlığı ve yoğun alüminyum kullanımı nedeniyle uzun süreli dinleme seanslarında rahatsızlık yaratabilen AirPods Max'in daha hafif versiyonunun 2027'de seri üretime geçmesi bekleniyor.