Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmelerde altın piyasasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, ons altında geri çekilme beklentisinin devam ettiğini ve bu sürecin yatırımcılar için yeni alım fırsatları sunabileceğini belirtti.Ons altında kısa vadede bir düzeltme hareketi beklediğini belirten Memiş, 'Ons altın tarafında 3.100 dolar seviyesinin altına gerileyince buradan bir tepki yükselişi göreceğiz. 3.250 dolar seviyesine kadar yükselebilir öngörüm vardı. Şu anda 3.200 dolar seviyelerinde. 3.250 dolar seviyesi test edilir ve oradan bir düşüş olur. 3.100 dolar seviyesine kadar düşüş beklediğimi söyleyebilirim.' dedi.Yatırımcılara kademeli alım tavsiye eden Memiş, bu yöntemin önceki haftalarda kazanç sağladığını belirtti. Memiş, 'Geçen hafta dediğim gibi kademeli alım yapılabilir. Kademeli alım yapan arkadaşlarımız 2 kez bu fırsattan yararlandı, şimdi üçüncü kez kademeli alım için bekliyorlar. Gram altın tarafında kademeli alım yapan arkadaşlarımız geçen hafta 2 hamle ile bu işi bitirdi. Şimdi 3. ve 4. hamleleri kaldı.'Gram altınla ilgilenen yatırımcılara alım için rakam veren İslam Memiş, 'Yine ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın ne zaman 3.100 dolar altına sarkar, gram altında tekrar 4 bin lira seviyesine sarkmalar kaçınılmaz olur. Geçen hafta alımları kaçıran arkadaşlar üzülmeyin. Tekrar bir fırsat verecektir. Üçüncü dalışı beklemeye devam ediyoruz. 4 bin lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gram altın tarafının ons altından olumsuz etkilenmesini bekliyorum. Aşağı yönlü hareketlerde 4 bin lira seviyesinin altında alımlar yapılabilir.' diye konuştu.Altını olan yatırımcılara yönelik de uyarılarda bulunan Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü hareketlerin tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti. Uzman isim, 'Elinde altın bulunduran yatırımcıların şu aşamada panikleyip satış yapmasını doğru bulmuyorum. Gram altında yılın ikinci yarısında yeniden güçlü bir yükseliş bekliyorum.'