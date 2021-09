Partide Dönen Dolapları İfşa Etti! İnce'nin Partisinde Deprem!

Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyesi Evren Alankuş, partisine yönelik sert ifadeler kullanarak istifa etti. Alankuş’un İstifa dilekçesindeki, “Emekleri ve İnançları ile maddi manevi sorumluluk altına giren birçok il başkanı, ilçe başkanları belirlenirken, yanı sıra bir kaç yöneticinin inanmışlık ve iyi niyetin ötesine geçen bazı yaklaşımlar (Demokrasiden uzak) Küçük olsun benim olsun tarzını dayatmaya çalışması ve uygulamada başarılı olması Partiye ve Muharrem İnce ye gönül veren bir çok gönüllüyü küstürdü” sözleri dikkati çekti.



Çok sert sözler

"25 Ağustos 2021 tarihinde Memleket Partisindeki bütün görevlerimden istifa ederek Partinin Genel Sekreterliğine bıraktım" diyen Alankuş, partisine yönelik sert eleştiri yaparak istifa ettiğini açıkladı. Muharrem İnce'ye yazılı olarak da bildirilen istifa 2 Eylül'de kesinleşti.



İstifa dilekçesinde bazı isimleri tenzih ettiğini belirten Alankuş, "Muharrem İnce’nin tüm gayretine rağmen parti içi gruplaşma ve hizip siyasi etik dışı fişleme ve dedikodu, alabildiğine büyüyerek neredeyse kurucular kurulunun her ferdini sarmaya başladı. Parti içinde güven ortamı kalmadı" dedi.



"Evinizin kapısı açıkken uyuyabilir misiniz?" diye soran Alankuş, "Siyaset üretmek yerine bunlarla mücadele etmek zorunda kalmak enerjimizi düşürdü. Üzülerek ifade etmeliyim ki; Memleket Partisi Muharrem İnce’nin bütün çabalarına rağmen pandemi koşulları diliminde kurulduğundan beri ana akım medya, ve muhalif medyanın mobingi arasında sıkışan kendini ifade edemeyen topluma ulaşamayan beklentiyi karşılamayan birde yetmezmiş gibi parti içi sorunların baş gösterdiği bir yapı oldu" dedi.



İşte Medya Tava’nın aktardığı o istifa dilekçesi:



"17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce’nin Liderliğinde kurulan Memleket Partisi’nin Kurucular Kurulunda ve Genel Disiplin kurulunda Muharrem İnce tarafından görevlendirildim. Her yeni kurulan siyasi parti gibi umutlarımızı, beklentilerimizi ve inancımızı yüksek tutup AKP iktidarının ve ülkemize yaşattığı toplumsal, sosyolojik ve ekonomik yıkıma karşı mücadele etmek için bir avuç insan olarak bu adımı attık.



Muharrem İnce’nin azami çabalarını partisinde görev almadan öncede takdir eden ona inanan sayılı insanlardan biri oldum. Parti öncelikleri arasına doğal olarak seçim yeterliliği elde edebilmek için Örgütlenmeye odaklandı.



Emekleri ve İnançları ile maddi manevi sorumluluk altına giren bir çok il başkanı, ilçe başkanları belirlenirken, yanı sıra bir kaç yöneticinin inanmışlık ve iyi niyetin ötesine geçen bazı yaklaşımlar (Demokrasiden uzak) Küçük olsun benim olsun tarzını dayatmaya çalışması ve uygulamada başarılı olması partiye ve Muharrem İnce'ye gönül veren bir çok gönüllüyü küstürdü.



Sadece Muharrem İnce’ye olan inançla gerçekten canla başla mücadele sorumluluk alan bazı kurucuları, bütün il ve ilçe bşk yönetici ve üyelerini, bedel ödeyerek gelen milletvekillerini ve emekçi tüm çalışanları tenzih ederim. Muharrem İnce’nin tüm gayretine rağmen parti içi gruplaşma ve hizip siyasi etik dışı fişleme ve dedikodu, alabildiğine büyüyerek neredeyse kurucular kurulunun her ferdini sarmaya başladı. Parti içinde Güven ortamı kalmadı.



Evinizin kapısı açıkken uyuyabilir misiniz? Siyaset üretmek yerine bunlarla mücadele etmek zorunda kalmak enerjimizi düşürdü.



Üzülerek ifade etmeliyim ki; Memleket Partisi Muharrem İnce’nin bütün çabalarına rağmen Pandemi koşulları diliminde kurulduğundan beri Ana akım medya ve Muhalif medyanın mobingi arasında sıkışan kendini ifade edemeyen topluma ulaşamayan beklentiyi karşılamayan birde yetmezmiş gibi parti içi sorunların baş gösterdiği bir yapı oldu.



Böyle bir ortamda atandığım görevlerimi yerine getiremeyeceğimi düşünerek kendi adıma



ilkesel bir tutum ile aldığım karar sonucunda istifa dilekçemi 25 Ağustos 2021 tarihinde Memleket Partisindeki bütün görevlerimden istifa ederek Partinin Genel Sekreterliğine bıraktım.



Aynı zamanda sn genel başkan Muharrem İnceye yazılı bir mesaj ile bildirdim. 02.Eylül.2021 tarihinde istifama olur vererek yargıtaydaki düşüm işlemlerim gerçekleştirildi. Muhalefetin ve iktidarın ülkenin geldiği olumsuz şartlara karşı gündemi belirleyememesi kötü gidişata dur diyemediği için Toplumda Alternatif olmayı Kuva-i Milliye ruhu ile kurulan Memleket Partisinin beklentileri karşılayabileceğine inanarak adım attığım Memleket Partisi ile bağımı kopartma kararı aldım.



Toplumsal Muhalefetin bir parçası olmaya ve bu sorumlulukla örgütlemeyi büyütmeye katkı sunmaya devam edecek bir vatandaş olarak mücadele etmeye devam edeceğim. Bunun için herhangi bir parti üyesi veya koltuk veya sıfat sahibi olmaya gerek yok."