1994-2017 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren Melih Gökçek pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Ankara’nın gelişmesini, değişmesini ve büyümesini sağlayan Gökçek, gerçekleştirdiği faaliyetlerle görevinin sonrasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski milletvekili, bürokrat ve büyükşehir belediye başkanı olan Melih Gökçek kimdir? Melih Gökçek’in biyografisi…





Melih Gökçek Kimdir?



MELİH GÖKÇEK KAÇ YAŞINDA?



MELİH GÖKÇEK’İN AİLE HAYATI



MELİH GÖKÇEK’İN SİYASİ HAYATI



MELİH GÖKÇEK’İN ÖDÜLLERİ



20 Ekim 1948 yılında Ankara’da dünyaya gelen Melih Gökçek, aslen Şanlıurfa Halfetilidir. Çocukluğunu babasının mesleği gereğince Gaziantep’te geçirmiş, ilk orta ve lise öğretimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim görmek için Ankara’ya taşınmıştır. Üniversite hayatı ile başlayan Ankara serüveni ilerleyen dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile devam etmiştir.Gazi Üniversitesi, Gazetecilik Yüksek Okulu’nda eğitim gören Melih Gökçek, gazetecilik hayatına yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başlamıştır. İlk yıllarında parlamento muhabirliği gerçekleştiren Gökçek, sonrasında ise Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yapmıştır. Askerlik hayatını Yedek Subay olarak Kıbrıs Güzelyurt’ta yapan Gökçe, askerlik sonrasında ticaretle uğraşmaya başlamıştır. 1984 yılında Anavatan Partisi’nde Keçiören Belediye Başkanlığına, 1989 yılından itibaren ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğüne seçilmiştir. Peki,20 Ekim 1948 yılında dünyaya gelen Melih Gökçek 72 yaşındadır.Ankara Büyükşehir eski Belediye başkanı Melih Gökçek, 1975 yılında aslen Düzce’li olan Nevin Gökçek ile dünya evine girmiştir. Gökçek’in, Ankara Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunu olan ve 27 yıl boyunca öğretmenlik gerçekleştiren Nevin Gökçek ile evliliğinden iki çocuk olmuştur. Ahmet ve Osman Gökçek adınla iki çocuğu olan Melih Gökçek, çocukların vatana millete örnek bireyler olarak yetiştirmiştir. 2013-1015 yılları arasında Ankaraspor’da profesyonel futbolcu olarak yer alan Ahmet Gökçek, günümüzde Osmanlıspor’un başkanlığını gerçekleştirmektedir. 12 Ekim 1983 yılında Ankara’da doğan Osman Gökçek ise Beyaz TV’nin yöneticiliğini yapmaktadır. İlk ve ortaokulunu TED Ankara Koleji’nde okuyan, lise öğrenimini Samanyolu Koleji’nde, üniversite eğitimini ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde tamamlayan Osman Gökçek günümüzde başarılı iş insanları arasında yer almaktadır.Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, 25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Keçiören belediye başkanlığını kazanmıştır. Uzun yıllar Keçiören Belediye başkanı olarak görev alan Melih Gökçek, 1991 senesinde ANAP’tan istifa ederek Refah Partisi’ne geçiş yapmıştır. 20 Ekim 1991 genel seçiminde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise giren Melih Gökçek, 2 yıl 3 ay milletvekilliği görevini yerine getirmiştir. Refah Partisi adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Gökçek, 1994 Türkiye seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı olmuştur. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi üyesi olan Gökçek, 1999 yılında gerçekleştirilen belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu. Gerçekleştirilen oylama sonrasında Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur. 2004 yerel seçimlerinde üçüncü, 2009 yerel seçimlerinde seçimlerinde dördüncü kez, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 5. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelerek Ankara tarihinde ilk kez 5 dönem belediye başkanlığı yapan isim olmuştur.Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında; “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi” ile Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği’ni, “Göksu Park” ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği’ni ve “Mogan Park” ile de Çevre, Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliği’ni 54 ayrı ülkeden ve 170 temsilcinin arasında kazanmıştır.