Boyun uzaması, hipofiz bezlerinin salgıladığı büyüme hormonuyla birlikte gerçekleşir. Bu nedenle, sorunsuz bir şekilde boy uzamasını sağlamak adına büyüme hormonunun fonksiyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi son derece önemlidir. Pek çok insan boy uzamasına müdahale edilemeyeceğini düşünse de gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda boy uzunluğunun %80 genetik olurken %20 ise beslenme kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Peki, insan hayatına etki eden bu besinler nelerdir? Boy uzatan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler boy uzatır?







Süt



Süt, içerdiği kalsiyum nedeniyle boy uzatan yiyecekler arasında yer almaktadır. Kemiklerin büyümesine ve güçlenmesine etkisi olan süt Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre boyun uzamasına da yardımcı oluyor. Bu nedenle alanında uzman doktorlar gelişme çağındaki çocukların günlük süt tüketimi gerçekleştirmesini öneriyor.









Süt ürünleri





Peynir, yoğurt, dondurma, ayran, lor, ekşimik, kaşar, krema, gibi süt ürünleri A,B,D ve E vitamini açısından zengin olan besinler boyun uzamasına yardımcı olur. Süt ürünleri ayrıca protein, D vitamini ve kalsiyum içermesi sebebiyle D vitamini bu noktada boy uzaması için çok önemlidir.









Tavuk eti ve balık





Tavuk eti ve balık güçlü proteinlere sahip olması sebebiyle boy uzamasına yardımcı olmaktadır.









Yumurta





Yumurta akı %100 proteinden oluşmaktadır bu sebeple B12 vitamini içerir ve tüketilmesi durumunda boy uzamasına yardımcı olmaktadır.











Muz





Muz en güçlü potasyum kaynaklarından birisidir. Gelişim çağında olan çocuklar düzenli olarak muz tüketirse boy uzamasına yardımcı olan hormonlar düzenli olarak çalışacaktır.











Yulaf ezmesi





Yulaf ezmesi, kas kütlesini artırır ve yağ oranını düşürerek boyun uzamasını sağlar. Alanında uzman doktorlar boyun uzaması kahvaltıya yulaf ezmesi tüketilmesini öneriyor.



Boy uzatan yiyecekler alanında uzman doktorlar ve diyetisyenler tarafından bu şekilde belirtilmiştir.