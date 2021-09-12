Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Hangi Dua Okunur? Sıkıntı Duası Okunuşu

İslam alemi, günlük hayatta karşılaştığı sıkıntıların Allah tarafından gönderilen sıkıntılar olduğunu bilir ve yaratıcının kendisine yardım etmesi için dua eder. Büyük veya küçük herhangi bir sıkıntı ile karşılaşıldığında edilen bu dualara sıkıntı duası adı verilir. Bazı Müslümanlar bu duaların hangi dualar olduğunu bilirken bazı Müslümanlar ise sıkıntıdan kurtulmak için hangi dua okunur sorusunun cevabını araştırıyor. Biz de bu yazımızda sizlere sıkıntı anında okuyabileceğiniz duaları paylaşacağız. Yaşanan veya yaşanmakta olan çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve ferahlamak için paylaştığımız sıkıntı duasından yardım alabilirsiniz. Peki, sıkıntıdan kurtulmak için hangi dua okunur? İşte sıkıntı anında okunacak dualar…





SIKINTI DUASI OKUNUŞU



SIKINTI DUASININ ANLAMI

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR



Peygamber Efendimiz Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Duayı Okumuştur?



Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Ayetler Okunabilir?



Bismillahirrahmânirrahîm.1- Elem neşrah leke sadrek2- Ve vada'na 'anke vizreke3- Elleziy enkada zahreke4- Ve refa'na leke zikreke5- Feinne me'al'usri yüsren6- İnne me'al'usri yüsren7- Feiza ferağte fensab8- Ve ila rabbike ferğabRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Senin için bağrını açmadık mı?2- İndirmedik mi senden o yükünü?3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?4- Senin şanını yüceltmedik mi?5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!Türkçe Okunuşu:'Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-'arşil-'azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.'Anlamı:«Halîm ve Kerîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur».' (Ahmed, I, 91, 92, 94)Hz. Muhammed'in sıkıntılardan kurtulmak için okuduğu dua:La ilahe illallahül'azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il'azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül'Arş-il-kerim.Bu sıkıntı duası, sıkıntı anında ya da sonrasında okunabilecek olan oldukça güçlü dualardan birisidir. Pek çok Müslümanın sorduğu bir diğer soru iseSorusudur. Yazımızın ilerleyen kısmında sıkıntılardan kurtulmak için okunacak ayetleri sizlerle paylaştık.Tevbe Suresi 51. Ayet: Kul len yusibena illa ma keteballahu lena, huve mevlana, ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun.Anlamı: De ki: 'Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. O, bizim mevlamızdır. Öyleyse, mü'minler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler.Enbiya Suresi 87. Ayet: Ve zennuni iz zehebe mugadıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nada fiz zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.Anlamı: Sonra karanlıklar içinde, 'Senden başka ilah yoktur! Sen yüceler yücesisin. Ben haksızlık yaptım!' diye seslenmişti.Kehf Suresi 10. Ayet : İz evel fityetu ilel kehfi fe kalu rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda.Anlamı: Gençler, mağaraya sığındıkları zaman şöyle demişlerdi: 'Rabb'imiz, bize kendi katından bir rahmet ver. İşimizde doğru olanı yapma bilinci lütfet.Araf Suresi 126. Ayet: Ve ma tenkımu minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna, rabbena efrıg aleyna sabren ve teveffena muslimin.Anlamı: Rabb'imizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden dolayı, bizden intikam almak istiyorsun. 'Ey Rabbimiz! Bizi sabırlı kıl ve canımızı teslim olanlar olarak al.Okunabilecek Diğer DualarNazar DuasıSabır Duasıİsmi Azam DuasıKunut DualarıSıkıntı anında sıkıntı duasını okuyarak yaratıcıdan yardım isteyebilirsiniz. Allah, kullarının ettiği dualara yanıtsız kalmayacaktır.