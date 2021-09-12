CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara'da skandal olay! EGO şoförü alkollü çıktı! Sabıkası ise şoke etti! Cinsel taciz, adam yaralama...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bu kez de EGO skandalı ile gündeme geldi. Ankara'da Örnek Mahallesi - Kızılay hattında çalışan belediye otobüsü şoförü kaza yaptı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde 1.47 promil alkollü çıkan belediye otobüsü şoförünün, kasten ve taksirle yaralama ile cinsel taciz ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.



Olay, araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Örnek Mahallesi-Kızılay seferini yapan 456 hat numaralı belediye otobüsü şoförü, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken ağaca çarptı.



Yolcu dolu belediye otobüsünde kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, büyük bir felaketin ucundan dönüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Kaza sonrası olay yerine intikal eden trafik görevlileri EGO şoförü Bekir G.'nin alkollü olduğundan şüphelenmesi üzerine alkol ölçümü yaptı. Alkolmetre ile yapılan alkol ölçümü sonucunda belediye otobüsü şoförü Bekir G.'ın 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.







ALKOL ALDI YOLCU TAŞIDI VATANDAŞLARIN CANINI TEHLİKEYE ATTI



Zanlı Bekir G. ifadesinde EGO Örnek Mahallesi-Kızılay hattında sabah 06.00-10.00 ve akşam 15.00-20.00 saatleri arasında şoför olarak çalıştığını belirterek, sabah saatlerindeki mesaisini bitirdikten sonra bir tekel büfesinden alkol aldığını ve Mamak'ta alkolü içtiğini söyledi.







AİLEVİ SORUNLARI OLDUĞU İÇİN ALKOL ALMIŞ



Alkol aldıktan sonra akşam 15.00-20.00 saatleri arasındaki seferi yapmak için otobüse binen Bekir G., yolcuları duraktan aldıktan sonra Atatürk Bulvarı'nda tek taraflı maddi hasarlı kazaya karıştı. Alkollü olduğu belirlenen Bekir G., ifadesinde ailevi sebepleri olduğu için alkol aldığını kaydetti.







KASTEN VE TAKSİRLE YARALAMA İLE CİNSEL TACİZDEN SUÇ KAYDI



Evli ve boşanma davası devam eden EGO şoförü Bekir G.'ın kasten ve taksirle yaralamadan 2'şer, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan bir ve cinsel tacizden bir adet suç kaydının olduğu öğrenildi.







Alkollü araç kullandığı tespit edilen belediye otobüsü şoförüne alkollü ticari araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

