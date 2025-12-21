ABD İsrail'i Reddetti! Netanyahu'ya Soğuk Duş...

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekibinin yaptırımların kaldırılması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçtiği ifade edildi.Netanyahu'nun ekibinin Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçerek Suriye'ye yönelik yaptırımların gelecek süreçte yürütülecek müzakerelerde koz olarak kullanma hedefiyle kaldırılmaması için ikna etmeye çalıştığı fakat bu talebin reddedildiği aktarıldı.Washington yönetiminin İsrail'in talebini reddederken bunu 'telafi etme' sözü de verdiği ileri sürüldü.ABD Senatosu, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptalini de içeren 2026 ABD savunma bütçesini onaylamıştı.ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump tarafından Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen törende imzalanmış ve Suriye'ye yaptırımlar resmen kaldırılmıştı.Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye dönmesi bekleniyor.