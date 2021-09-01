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İstanbul'da flaş orman yasağı kararı! O tarihe kadar uzatıldı...

İstanbul'da flaş orman yasağı kararı! O tarihe kadar uzatıldı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangınlar nedeniyle yasaklanan ormanlık alanlar hakkında bilgi verdi. Vali Yerlikaya, İstanbul'da ormana giriş yasaklarının 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:26
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:35
İstanbul'da flaş orman yasağı kararı! O tarihe kadar uzatıldı...

Yangın tehlikesiyle ormanlık alanlara giriş birçok ilde yasaklanmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.' dedi.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz.' denildi.

Orman Yasağı


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