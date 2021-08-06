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Başkan Erdoğan duyurdu: Geleceğe Nefes kampanyasıyla 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Başkan Erdoğan duyurdu: Geleceğe Nefes kampanyasıyla 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Türkiye orman yangınlarıla mücadelesini sürdürüyor. Büyük bir bölüme kontrol altına alınan yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları da tüm hızıyla sürecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. " ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:55
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:56
Başkan Erdoğan duyurdu: Geleceğe Nefes kampanyasıyla 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Türkiye orman yangınlarıla mücadelesini sürdürüyor. Büyük bir bölüme kontrol altına alınan yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları da tüm hızıyla sürecek.

HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN DİKİLECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın infografik paylaşımı şu şekilde:

"Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecek."

CUMA ÇIKIŞI ÖNEMLİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrasında da konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. Muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca yanan alanların tekrar ağaçlandırıldığını ve başka amaçla kullanılamadığını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi yani benim şahsımın 'Buralar da inşaata açılacaktır. Bunların yapımına müsaade edilecektir.' istikametinde onayımın olduğu veyahut da parlamentodan böyle bir şey asla yok. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı da yoktur. Böyle bir zamanda muhalefet 'Acaba iktidara nasıl yardımcı olacağız?' bunu düşünmesi gerekirken, bunu düşünmeyip tam aksine acaba yangına nasıl körükle gideriz bu işi yapıyorlar. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yani bunların eline bir körük daha verseniz, inanın 'Ne yapıyorsun?' demez. Onu da alır onunla beraber yangına gider."

"ÜLKEMİZİ ASLA ÇÖLE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, yeni ağaçlandırmanın doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacağını vurgulayarak, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz. Yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadelemiz devam edecektir. İktidarımız döneminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Bunu yapan bir iktidarız biz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde bu çalışmalarımızı yoğun olarak devam ettireceğiz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız."


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