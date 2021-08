3 Bakandan Manavgat'ta ortak açıklama! İşte yangınlardaki son durum

Türkiye son günlerde yangınlara karşı mücadele verirken, bu yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangınların ilk çıktığı andan bugüne kadar sahada olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. En kritik noktalarda alevleri durdurduk. Özellikle yangın süresince cansiperane çalışan orman teşkilatımıza, AFAD, Karayolları, Yapı İşleri, Meteoroloji, büyükşehir ve tüm belediyelerimiz, Türkiye'nin her yerinden kurumlarımız Diyanet, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımıza bu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.



"SAHADA BİRLİK VE BERABERLİK HAKİM"



Sahada birlik ve beraberlik hakim. Bugün bize moral veren DP Genel Başkanı, Anavatan Partisi ve heyetine teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan'dan daha önce ekip ve ekipmanlar gelmişti. Dün bir uçak Dalaman'a indi. Dün 30 itfaiye aracı ve personel Gürcistan'dan ülkemize giriş yaptı. 200 ilave personel Dalaman'a intikal edecek.



"ABD'DEN 2 HELİKOPTERİN PAZARTESİ TÜRKİYE'DE OLACAĞI BİLGİSİNİ ALDIK"



Kazakistan'dan 2 helikopter yola çıktı. İsrail'den bir şirketimiz iki uçak kiraladı. ABD'den gelecek 2 helikopterin Pazartesi Türkiye'de olacağı bilgisini aldık. Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'da yangınlar söndürüldü, İbradi hariç.



"TÜM ÜLKELERE GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ"



Komşumuz Yunanistan'da çok kötü bir yangın devam ediyor. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan bilgi aldım. Dünyanın her yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diliyoruz.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Hamdolsun Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarımızın tamamı kontrol altına alındı. İnşallah kısa süre içerisinde Muğla'daki yangını söndüreceğiz. 10 gün boyunca gecesini gündüzüne katarak insan üstü gayretle mücadele eden ormancılarımıza, AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, Karayolları, Yapı İşleri'ne, TOKİ'mize sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.



"59 MAHALLEMİZ DOĞRUDAN ETKİLENDİ"



28 Temmuz'da başlayan 59 mahallemiz doğrudan etkilendi. Vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. 8 bini aşkın personel ve araçla çalışmalarımız devam etmektedir.



"821 VATANDAŞIMIZIN 808'İ TEDAVİLERİ YAPILARAK TABURCU EDİLDİ"



Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda. Hayvanlarımız için 77 veteriner hekimlerimiz bilfiil yaralı hayvanlarımıza destek vermektedir. Tarım arazilerine dönük hasar tespitlerini yapıyoruz.





Bu çerçevede 90 adet küçükbaş hayvan, 20 hayvan çadırı ve yem yardımı yapılmış durumda. Bölgeye 52,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Vatandaşlarımızın taşınma ve kira masrafları için nakdi ödememizi yapıyoruz.



Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya, kira yardımı hesaplarına yatırılacaktır. Artık kalıcı süreçlerimizi işletiyoruz. 7 ilimizde toplamda 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz.



"MUĞLA DIŞINDA HER NOKTADA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR"



Muğla dışında her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yangının söndürülmesini müteakip Muğla'da hasar tespitleri tamamlanacaktır. Antalya'da 6340 bölüm incelendi, ağır hasarlı, yıkık birimler tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yeni konutların yapımı için adımları atıyoruz. 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda.



Şu an için su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Tedbir amaçlı elektrik vermediğimiz 2 mahalle dışında elektrik verilmeyen mahallemiz kalmamış durumda. Evlerde hasarların, ahır ve tarım arazilerindeki hasarların tespitlerini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreçleri yakından takip etmektedir. Çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mağduriyetleri bir an önce gidermek istiyoruz.



Önümüzdeki yaz gelmeden tüm Antalya'daki inşallah konutlarımızı bitiriyor olacağız. 3 ay içerisinde bütün ahırlarımızı tamamlayacağız. Yanan ormanlarımıza ilişkin olarak çalışmalarımızı Tarım Orman Bakanlığı ve Valilikle yürütüyoruz. Yanan alanlarda ekim için Tarım Orman Bakanlığımız çalışmaları başlattı. Bu çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Yürüttüğümüz büyük mücadelenin bugün 10. günündeyiz. Bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Onlarla gurur duyuyoruz. Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. İnşallah Muğla'daki yangınları kısa sürede söndüreceğiz. Milletimizin devletine olan güveni, devletin millete sahip çıkmasıyla bu olayın üstesinden geliyoruz.



Bu görülmemiş, farklı bir afetti. Bunun da üstesinden devletimizin gücüyle gelmeye başladık. Devletimiz güçlüdür, vatandaşlarımızın devlete güveni tamdır."