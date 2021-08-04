BİM 6 Ağustos Kataloğu! BİM 6 Ağustos Kataloğunda Neler Var? BİM'de bu cuma indirimli neler var?

BİM 6 Ağustos Kataloğunda yer alan ürünler yayınlandı. Her hafta olduğu gibi BİM 6 Ağustos Kataloğunda indirimli ürünler arasında her eve lazım olan birçok ürün yer alıyor. BİM 6 Ağustos Kataloğunda müşteri talep ve beklentilerini karşılayacak bir çok fırsat bulunuyor. Peki BİM 6 Ağustos Kataloğunda Neler Var? BİM'de bu cuma indirimli neler var? BİM Aktüel 6 Ağustos 2021 Kataloğu kampanyalı ürünleri nelerdir? BİM 6 Ağustos Kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz. Sizler için BİM 6 Ağustos Kataloğundaki ürünleri yazdık.





BİM 6 Ağustos Kataloğunda Neler Var?



BİM 6 Ağustos Kataloğunda blender seti, karnıyarık tenceresi, borcam kase, cam kavanoz kapağı, tava, tatlı kasesi, gıda koruma şemsiyesi ve aşure tenceresi bulunuyor. Mutfak için gerekli tüm malzemeler BİM 6 Ağustos Kataloğunda uygun fiyata satılıyor.BİM 6 Ağustos Kataloğunun ikinci sayfasında ise filtre kahve makinesi, oyuncak çeşitleri, porselen yemek takımı, bitki besini, cam sürahi, baharatlık ve saklama kapları yer alıyor. Özellikle çocuklar için uygun fiyatlı oyuncaklar bulunuyor.Son sayfada ise özellikle yaz ayları için kurtarıcı ürünler bulunuyor. Katlanır kamp sandalyesi, terlik, mini el fanı, saç kesme makinesi, elektrikli süpürge ve haşere öldürücü gibi önemli ürünler yer alıyor.? Sorusunun yanıtı bu şekildedir. Daha fazla market aktüel kataloğu haberleri için takipte kalabilirsiniz.