İstanbul’da su kesintisi! İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde? Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi

İstanbul’da 6 ilçede hatlarda yaşanan sorun nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde yaşanıyor? İstanbul’da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte yanıtı…
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Onarım çalışmaları devam ederken vatandaşlar büyük bir panik yaşıyor. Su kesintisinden haberi olmayan kişiler İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? Sorularının yanıtını arıyor. Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.