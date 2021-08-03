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İstanbul’da su kesintisi! İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde? Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi

İstanbul’da su kesintisi! İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde? Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi

İstanbul’da 6 ilçede hatlarda yaşanan sorun nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde yaşanıyor? İstanbul’da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 14:43
İstanbul’da su kesintisi! İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde? Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Onarım çalışmaları devam ederken vatandaşlar büyük bir panik yaşıyor. Su kesintisinden haberi olmayan kişiler İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? Sorularının yanıtını arıyor. Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

İstanbul'da Su Kesintisi Hangi İlçelerde?


İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arız nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?


Su kesintilerinin ne zaman biteceğine dairnet bir açıklama gelmese de İSKİ sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirdi. Kesintilerin nedenini İSKİ internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Sitede kesinti yaşadığınız bölgeye dair bilgileri bulabilirsiniz.

İstanbul'da su kesintisi! İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde? Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisine dair tüm bilgiler bu şekildedir.

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