2 Yıllık Bölümler Nelerdir? Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban ve Tavan Puanları 2021

Üniversite sınavı maratonunun sonuna gelindi. 5 Ağustos 2021 tarihinde üniversite adayları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Milyonlarca üniversite adayının hayaline kavuşması adına yapacağı tercihlere sayılı zaman kala 2 yıllık bölümler nelerdir? konusu gündeme geldi. İşte üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri
2 Yıllık Üniversite Bölümleri Nelerdir?
Üniversite adayları her yıl olduğu gibi bu yıl da 2021 YKS sonuçları ile birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, öğrencilerin TYT puanı ile tercih edebileceği 2 yıllık üniversite bölümleri nelerdir?
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Odyometri
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Diyaliz
Otopsi Yardımcılığı
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Radyoterapi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
Optisyenlik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Elektronörofizyoloji
Perfüzyon Teknikleri
Nükleer Tıp Teknikleri
Eczane Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Podoloji
Çevre Sağlığı
Atçılık ve Antrenörlüğü
Evde Hasta Bakımı
Yaşlı Bakımı
Denizci Sağlığı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Mekatronik
Elektronik Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Su Altı Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimari Restorasyon
Adalet
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Nüfus ve Vatandaşlık
Dış Ticaret
Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Turist Rehberliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Aşçılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Harita ve Kadastro
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Yat Kaptanlığı
Anestezi
Bilgisayar Programcılığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi Makineleri İşletme
Gemi İnşaatı
Harita ve Kadastro
İlk ve Acil Yardım
Makine
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mekatronik
Metalurji
Radyoterapi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Web Tasarım ve Kodlama
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Medya ve İletişim
Görsel İletişim
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Yerel Yönetimler
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Marka İletişimi
Kültürel Miras ve Turizm
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Grafik Tasarımı
Lojistik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliye
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Spor Yönetimi
Sosyal Güvenlik
Mimari Restorasyon
2021 YKS tercihleri
5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite adayları tercih sürecinde sisteme T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecekler.