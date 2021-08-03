USD (Alış - Satış) : 8,32 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,89 - 9,91
Ana Sayfa.
Eğitim
2 Yıllık Bölümler Nelerdir? Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban ve Tavan Puanları 2021

2 Yıllık Bölümler Nelerdir? Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban ve Tavan Puanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli bir süre geçti. Milyonlarca üniversite adayı bu hafta üniversite tercilerini gerçekleştirecek. Adaylar, TYT puanı tercih edebilecekleri 2 yıllık bölümler arasında kendilerine en uygun olan bölümü araştırıyor. Peki, 2 yıllık bölümler nelerdir? İşte üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri taban ve tavan puanları listesi…

Eğitim / 3 Ağustos 2021 Salı 16:43
2 Yıllık Bölümler Nelerdir? Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban ve Tavan Puanları 2021

Üniversite sınavı maratonunun sonuna gelindi. 5 Ağustos 2021 tarihinde üniversite adayları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Milyonlarca üniversite adayının hayaline kavuşması adına yapacağı tercihlere sayılı zaman kala 2 yıllık bölümler nelerdir? konusu gündeme geldi. İşte üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri



2 Yıllık Üniversite Bölümleri Nelerdir?


Üniversite adayları her yıl olduğu gibi bu yıl da 2021 YKS sonuçları ile birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, öğrencilerin TYT puanı ile tercih edebileceği 2 yıllık üniversite bölümleri nelerdir?

İlk ve Acil Yardım

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Odyometri

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Diyaliz

Otopsi Yardımcılığı

Çocuk Gelişimi

Diş Protez Teknolojisi

Radyoterapi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi

Optisyenlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Elektronörofizyoloji

Perfüzyon Teknikleri

Nükleer Tıp Teknikleri

Eczane Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Podoloji

Çevre Sağlığı

Atçılık ve Antrenörlüğü

Evde Hasta Bakımı

Yaşlı Bakımı

Denizci Sağlığı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Mekatronik

Elektronik Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Su Altı Teknolojisi

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Basım ve Yayın Teknolojileri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimari Restorasyon
Adalet

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Nüfus ve Vatandaşlık

Dış Ticaret

Bankacılık ve Sigortacılık

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme Yönetimi

Turist Rehberliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aşçılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Harita ve Kadastro

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yat Kaptanlığı

Anestezi

Bilgisayar Programcılığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gemi Makineleri İşletme

Gemi İnşaatı

Harita ve Kadastro

İlk ve Acil Yardım

Makine

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mekatronik

Metalurji

Radyoterapi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Web Tasarım ve Kodlama

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çocuk Gelişimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Medya ve İletişim

Görsel İletişim

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yerel Yönetimler

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Marka İletişimi

Kültürel Miras ve Turizm

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Grafik Tasarımı

Lojistik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Maliye

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri

Sosyal Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Spor Yönetimi

Sosyal Güvenlik

Mimari Restorasyon



2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite adayları tercih sürecinde sisteme T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban ve Tavan Puanları 20212 Yıllık Bölümler Nelerdir?2 Yıllık Bölümler Nelerdir?Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı