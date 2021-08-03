2 Yıllık Bölümler Nelerdir? Üniversitelerin 2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban ve Tavan Puanları 2021

Üniversite sınavı maratonunun sonuna gelindi. 5 Ağustos 2021 tarihinde üniversite adayları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Milyonlarca üniversite adayının hayaline kavuşması adına yapacağı tercihlere sayılı zaman kala 2 yıllık bölümler nelerdir? konusu gündeme geldi. İşte üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri









2 Yıllık Üniversite Bölümleri Nelerdir?



Üniversite adayları her yıl olduğu gibi bu yıl da 2021 YKS sonuçları ile birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, öğrencilerin TYT puanı ile tercih edebileceği 2İlk ve Acil YardımAnesteziAğız ve Diş SağlığıTıbbi Görüntüleme TeknikleriOdyometriAmeliyathane HizmetleriFizyoterapiTıbbi Laboratuvar TeknikleriDiyalizOtopsi YardımcılığıÇocuk GelişimiDiş Protez TeknolojisiRadyoterapiDezenfeksiyon, Sterilizasyon ve AntisepsiOptisyenlikLaborant ve Veteriner SağlıkElektronörofizyolojiPerfüzyon TeknikleriNükleer Tıp TeknikleriEczane HizmetleriTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOrtopedik Protez ve OrtezPatoloji Laboratuvar TeknikleriBiyomedikal Cihaz TeknolojisiPodolojiÇevre SağlığıAtçılık ve AntrenörlüğüEvde Hasta BakımıYaşlı BakımıDenizci SağlığıTıbbi ve Aromatik BitkilerEngelli Bakımı ve RehabilitasyonBilgisayar ProgramcılığıUçak TeknolojisiGrafik TasarımıMekatronikElektronik TeknolojisiKontrol ve Otomasyon Teknolojisiİnşaat TeknolojisiUçak TeknolojisiGıda TeknolojisiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiÜç Boyutlu Modelleme ve AnimasyonRaylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TeknolojisiGiyim Üretim TeknolojisiOtomotiv TeknolojisiKimya TeknolojisiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıSu Altı TeknolojisiMakine, Resim ve KonstrüksiyonRadyo ve Televizyon TeknolojisiBasım ve Yayın TeknolojileriAlternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiEndüstri Ürünleri TasarımıMimari RestorasyonAdaletCeza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriNüfus ve VatandaşlıkDış TicaretBankacılık ve SigortacılıkMuhasebe ve Vergi Uygulamalarıİşletme YönetimiTurist RehberliğiSivil Havacılık Kabin Hizmetleriİş Sağlığı ve GüvenliğiAşçılıkSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAcil Durum ve Afet YönetimiTurizm ve Otel İşletmeciliğiİş ve Uğraşı TerapisiSivil Savunma ve İtfaiyecilikHarita ve KadastroHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiYat KaptanlığıAnesteziBilgisayar ProgramcılığıDeniz Ulaştırma ve İşletmeEczane HizmetleriElektrikEvde Hasta BakımıFizyoterapiGemi Makineleri İşletmeGemi İnşaatıHarita ve Kadastroİlk ve Acil YardımMakineİş Sağlığı ve GüvenliğiMekatronikMetalurjiRadyoterapiRadyo ve Televizyon TeknolojisiTıbbi Görüntüleme TeknikleriYaşlı BakımıWeb Tasarım ve KodlamaAdaletAşçılıkBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇocuk GelişimiHalkla İlişkiler ve TanıtımİlahiyatRadyo ve Televizyon ProgramcılığıReklamcılıkTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTurist RehberliğiMedya ve İletişimGörsel İletişimUygulamalı İngilizce ve ÇevirmenlikFotoğrafçılık ve KameramanlıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiYerel YönetimlerUygulamalı Rusça ve ÇevirmenlikÇağrı Merkezi HizmetleriMarka İletişimiKültürel Miras ve TurizmBankacılık ve SigortacılıkBasım ve Yayın TeknolojileriDış TicaretEmlak ve Emlak YönetimiGrafik TasarımıLojistikİnsan Kaynakları YönetimiMaliyeModa YönetimiModa TasarımıMuhasebe ve Vergi UygulamalarıÖzel Güvenlik ve KorumaPazarlamaSağlık Kurumları İşletmeciliğiSivil Havacılık Ulaştırma HizmetleriSosyal HizmetlerTurizm ve Otel İşletmeciliğiSpor YönetimiSosyal GüvenlikMimari Restorasyon5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite adayları tercih sürecinde sisteme T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecekler.