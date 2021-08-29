Instagram’da Takibi Bırakanlar Nasıl Anlaşılır? Instagram Takibi Bırakanları Görme Uygulaması

Unfollow, Instagram kullanıcılarının sıklıkla kullanmaya başladığı bir kelime haline geldi. Sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter takip ettiğiniz bir hesabın sizi takip edip etmediğini doğrudan gösteriyor olsa da Instagram, hesabınızı takip etmeyenleri veya takibi bırakanları açıklamıyor. Bu noktada pek çok kullanıcı Instagram takip etmeyenleri silme programı araştırıyor. Bazı uygulamalar güvenilir olsa da bazı uygulamalar ise Instagram hesabınızı ele geçirebiliyor. Peki, Instagram’da takibi bırakanlar nasıl anlaşılır? İşte Instagram takip etmeyenleri silme programı…





Instagram’da Takibi Bırakanlar Nasıl Anlaşılır?

Instagram’da Takibi Bırakanlar Nasıl Görülür?

Instagram takip etmeyenleri bulma uygulamaları güvenli mi?



Dünya genelinde her gün pek çok insan sosyal medya uygulamalarına kaydoluyor. Fotoğraf, video, yazı paylaşma uygulamalarının popülerliği artarken günlük hayata da pek çok terim dahil oluyor. Instagram uygulamasının son yıllarda oldukça popüler olmasıyla birlikte insanlar follow ve unflollow kavramlarını sıklıkla duymaya başladı. Instagram uygulamasında sizin takip ettiğiniz bir insanın sizi takibi bırakmasına unfollow adı veriliyor. Bu kavram takipçi sayısına dikkat eden ve hesabını takip etmeyen kişileri görmek isteyen insanlar tarafından yakından takip ediliyor. Instagram’da kendisin takip etmeyen insanları görmek isteyenler ise "? " sorusunun cevabını araştırıyor. Peki,Instagram hesabınızı takip etmeyi bırakanları görmenin pek çok yolu var. Çeşitli uygulamalar yardımıyla sizi takip etmeyi bırakanları görebilir ve kısa süre içerisinde siz de o hesapları takip etmeyi bırakabilirsiniz. Instagram hesabınızı takibi bırakanları görmek için kullanabileceğiniz iki adet yol olduğunu söyleyebiliriz. Bu yollardan ilki Instagram üzerinden gerçekleşiyor. Ancak Instagram hesabınızı takibi bırakanları görmek için kullanabileceğiniz ilk yolun en güvenilir yol olduğunu söyleyemeyiz. Yine de hesabının çeşitli kısıtlamalara uğramasını göze alabilecek olan kullanıcılarımız için bir uygulamadan söz edeceğiz. Hem Android hem de İOS kullanıcılarının kullanabileceği bu uygulamalar ise Instagram’da hesabınızı takibi bırakanları görebilirsiniz.için,• İlk adımda IOS kullanıcıları Reports Pro uygulamasını, Android kullanıcıları ise FollowMeter uygulamasını indirmelidir.• İkinci adımda ise uygulamayı indirdikten sonra uygulama üzerinden hesabınız giriş yaparak erişime izin vermelisiniz.• Erişim iznini vermenizin ardından hesabınızı kimlerin takip ettiğine ve kimlerin hesabınızı takibi bıraktığına erişebilirsiniz.Instagram hesabınızı takibi bırakanları görmek için kullanabileceğini ikinci yöntem ise hesabınızı stalklamak olacaktır. Eğer herhangi bir uygulamanın hesabınıza erişim sağlamasını istemiyorsanız bu adımda sizi takip eden kişilere tek tek bakmalısınız. Bu yöntemi kullanmak için manuel olarak şu adımları izlemelisiniz.• Instagram profilinize girin.• Takip ettiğiniz profilleri görüntüleyin.• Tüm takipçilere ve takip edilenlere bakarak hangi hesapların siz takip etmediğini anlayabilirsiniz.Bu işlem her ne kadar mantıklı görünmese de eğer hiç kimsenin bilgilerinize erişmesini istemiyorsanız tek güvenilir yöntem bu olacaktır. Instagram hesabımı takip etmeyenleri nasıl görebilirim diyen kullanıcılar üçünü parti uygulamalara erişim izni vermen bu yöntemle kimlerin hesabını takip etmeyi bırakanları görebilir.Yazımızda belirttiğimiz gibi Instagram hesabınızı takip etmeyenleri bulma uygulamaları, Instagram tarafından sunulmuyor ve takibi bırakanları görmek için uygulamaların hesabınıza erişmesine izin vermeniz gerekiyor. Herhangi bir sorun yaşanmayan uygulamalar olsa da sizlere tavsiyemiz bu uygulamaları kullandıktan hemen sonra hesap şifrenizi değiştirmek olacaktır. Pek çok kişi? sorusunu gündeme getirse de bu uygulamaların tamamen güvenilir olduğundan söz etmek mümkün değildir.