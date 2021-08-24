Ön lisans ya da lisans programlarında eğitim gören kişilerin ikinci bir programa kayıt yaptırmasına ikinci üniversite adı veriliyor. Türkiye’de sınavsız ikinci üniversite adı verilen bu program ile aynı anda iki üniversite okuyabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, olan İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman?









İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman?



İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır?



AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrenciler başvurularını 16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Üniversitelerde öğrenci olan veya mezun olanlar önlisans öğrencileri/mezunları yalnızca önlisans programlarına, lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üniversite için başvuru gerçekleştirebilecekler.İstanbul Üniversitesine kaydını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler İstanbul Üniversitesisorusunu gündeme getirdi. Yayınlanan ikinci üniversite kılavuzuna göre ikinci üniversiteye kaydını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler 16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında 'basvuru.istanbul.edu.tr' adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturmalıdır. Bu aşamadan sonra chesap aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeli ve sisteme giriş yaparak bilgiler güncellenmelidir. Sistem üzerinden bölüm tercih işleminin de yapılmasının ardından fakülte onayı beklenmelidir. Fakülte onayı sonrasında harç ücreti yatırılarak İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite kaydı tamamlanmalıdır.AUZEF ikinci üniversite programı lisans ve ön lisans programları için ödenmesi gereken AUZEF ikinci üniversite harç ücreti açıklamasını gerçekleştirdi. AUZEF’in gerçekleştirdiği açıklama göre İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite harç ücreti 400 TL olarak belirlendi.ve daha fazlası İstanbul Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştır.