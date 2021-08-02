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Aşı Olmayanlara Hangi Kısıtlamalar Uygulanacak? Aşı Olmayana Kısıtlama Gelecek mi?

Aşı Olmayanlara Hangi Kısıtlamalar Uygulanacak? Aşı Olmayana Kısıtlama Gelecek mi?

Coronavirüs pandemi sürecinin ortadan kaldırılması ve virüs ile mücadele kapsamında coronavirüs aşı uygulamaları gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın gerçekleştirdiği aşılamalarda pek çok insan aşı olurken bir grup insan ise aşı karşıtlığı yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda virüsle mücadelenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına aşılamaların hızlanması ve aşı olmayanların ise çeşitli kısıtlamalara tabii tutulması gerekiyor. Bu duruma göre aşı olmayanlara hangi kısıtlamalar uygulanacak?

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:49
Aşı Olmayanlara Hangi Kısıtlamalar Uygulanacak? Aşı Olmayana Kısıtlama Gelecek mi?

Son dönemlerde kısıtlamaların kalkması ile birlikte artan vaka sayılarının ardından çeşitli konular gündeme geliyor. Aşı uygulamalarının hız kazanması her ne kadar etkili bir yol olsa da aşı olmayan kişilerin yaydığı coronavirü vaka sayılarının artmasını sağlıyor. Peki, bu durumun önüne geçebilmek adına aşı olmayanlara hangi kısıtlamalar uygulanacak? Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı Olmayanlara Hangi Kısıtlamalar Uygulanacak?


Yaz aylarının gelmesi sebebiyle vaka sayılarında artış gözlemlendi. Vaka sayılarının hızla artması ve vatandaşların bazılarının aşı olmak istememeleri üzerine aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? sorusu sorulmaya başlandı. Sıklıkla sorulan soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çeşitli açıklamalar geldi. Türkiye'de gerçekleştirilen aşı çalışmalarına katılmak istemeyen vatandaşların sağlığını tehlikeye attığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolunun aşı olmak olduğunu açıkladı. Ayrıca kendisine gelen soruları cevaplandıran Fahrettin Koca, ilerleyen dönemlerde aşı olmayanlarla ilgili kararların alınacağını açıkladı Peki, aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak var mı? İşte yasaklar hakkında son gelişmeler…

Aşı olmayanlara yasak var mı

Aşı Olmayana Kısıtlama Gelecek mi?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte toplanacak olan Kabine Toplantısı sonrasında aşı ile ilgili kararların alınacağı belirtildi. Dünya genelinde uygulanan aşı politikaları doğrultusunda aşı olmayanlara uygulanacak olan kısıtlamalar belirlenecek. Normal hayata dönmek adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek olduklarını belirten yöneticiler normalleşmeyi hızlandırmak adına çalışıyorlar.

Aşı olmayanlara yasak var mı

Aşı olmayanlara yasak var mı ve daha fazlası önümüzdeki günlerde toplanması planlanan Kabine Toplantısı'nın ardından kesinlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herhangi bir gelişme olması durumunda aşı olmayanlara uygulanacak yasaklar konusunda bilgilendirme gerçekleştirecektir.

Aşı Olmayanlara Yasak Var MıAşı Olmayana Kısıtlama Gelecek Mi?Aşı Olmayanlara Hangi Kısıtlamalar Uygulanacak?


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