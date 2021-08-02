Son dönemlerde kısıtlamaların kalkması ile birlikte artan vaka sayılarının ardından çeşitli konular gündeme geliyor. Aşı uygulamalarının hız kazanması her ne kadar etkili bir yol olsa da aşı olmayan kişilerin yaydığı coronavirü vaka sayılarının artmasını sağlıyor. Peki, bu durumun önüne geçebilmek adına aşı olmayanlara hangi kısıtlamalar uygulanacak? Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?





Aşı Olmayanlara Hangi Kısıtlamalar Uygulanacak?



Aşı Olmayana Kısıtlama Gelecek mi?



Yaz aylarının gelmesi sebebiyle vaka sayılarında artış gözlemlendi. Vaka sayılarının hızla artması ve vatandaşların bazılarının aşı olmak istememeleri üzerine aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? sorusu sorulmaya başlandı. Sıklıkla sorulan soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çeşitli açıklamalar geldi. Türkiye'de gerçekleştirilen aşı çalışmalarına katılmak istemeyen vatandaşların sağlığını tehlikeye attığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolunun aşı olmak olduğunu açıkladı. Ayrıca kendisine gelen soruları cevaplandıran Fahrettin Koca, ilerleyen dönemlerde aşı olmayanlarla ilgili kararların alınacağını açıkladı Peki,İşte yasaklar hakkında son gelişmeler…Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte toplanacak olan Kabine Toplantısı sonrasında aşı ile ilgili kararların alınacağı belirtildi. Dünya genelinde uygulanan aşı politikaları doğrultusunda aşı olmayanlara uygulanacak olan kısıtlamalar belirlenecek. Normal hayata dönmek adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek olduklarını belirten yöneticiler normalleşmeyi hızlandırmak adına çalışıyorlar.ve daha fazlası önümüzdeki günlerde toplanması planlanan Kabine Toplantısı'nın ardından kesinlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herhangi bir gelişme olması durumunda aşı olmayanlara uygulanacak yasaklar konusunda bilgilendirme gerçekleştirecektir.