6 günde 6 kilo verdiren diyet listesi! 6 günde 6 kilo verdiren diyet nasıl yapılır? 6 günde 6 kilo nasıl verilir?

6 günde 6 kilo verdiren diyet listesi, son zamanlarda oldukça tercih ediliyor. Yeşil elma tüketerek yapılan 6 günde 6 kilo verdiren diyet listesi, sosyal medyada oldukça paylaşılıyor. Bu diyet listesi sayesinde kilo verenler, diyetin faydalarını da anlatıyor. Yeşil elma ile yapılan 6 günde 6 kilo verdiren diyet listesi, hem kilo vermeye yardımcı oluyor hem de sağlığınıza katkı sağlıyor. Peki 6 günde 6 kilo verdiren diyet nasıl yapılır? Yeşil elma diyeti nasıl yapılır? Sizler için 6 günde 6 kilo verdiren diyet listesini yazdık.





6 Günde 6 Kilo Verdiren Diyet Listesi



6 Günde 6 Kilo Vermek Gerçekten Mümkün Mü?



1 dilim az yağlı beyaz peynir, 1 adet küçük boy haşlanmış yumurta, 1 kupa açık ve şekersiz yeşil çay, 1 adet yeşil elma6 yemek kaşığı etsiz baklagil yemeği, 2 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran, 1 kase salata, 1 adet yeşil elma1 kâse az yağlı çorba, 8 yemek kaşığı fırın sebze yemeği, 6 yemek kaşığı kepekli makarna2/3 dilim kaşar peyniri, Yağsız tavada 1 adet küçük boy yumurta, 1 kupa açık ve şekersiz meyve çayı, 1 yemek kaşığı yeşil zeytin, 5 adet çiğ badem, 1 dilim ekmek2 köfte büyüklüğünde balık, 1 kâse mevsim salatası, 1 adet yeşil elma1 kâse az yağlı çorba, 8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği, 2 ince dilim ekmek, 1 adet yeşil elma4 yemek kaşığı yağsız lor peyniri, 1 adet küçük boy yumurtadan sebzeli omlet , 1 kupa açık ve şekersiz bitki çayı, 1 dilim ekmek2 köfte büyüklüğünde tavuk veya hindi, 1 kâse mevsim salatası, 2 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran, 1 adet yeşil elma1 kâse az yağlı çorba, 8 yemek kaşığı ızgara sebze yemeği, 6 yemek kaşığı bulgur pilavı2/3 dilim tulum peyniri, 1 adet küçük boy haşlanmış yumurtadan yumurtalı ekmek, 1 kupa açık ve şekersiz siyah çay, 1 yemek kaşığı siyah zeytin6 yemek kaşığı etsiz baklagil yemeği, 1 kâse mevsim salatası, 1 ince dilim ekmek, 1 adet yeşil elma1 kâse az yağlı çorba, 8 yemek kaşığı fırın sebze yemeği, 2 ince dilim ekmek1 dilim az yağlı süzme peynir, 1 adet küçük boy haşlanmış yumurta, 1 kupa açık ve şekersiz yeşil çay, 1 yemek kaşığı yeşil zeytin, 1 dilim ekmek2 köfte büyüklüğünde kırmızı et, 1 kâse mevsim salatası, 1 ince dilim ekmek, 1 adet yeşil elma1 kâse az yağlı çorba, 8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği, 6 yemek kaşığı esmer pirinç pilavı, 1 adet yeşil elma1 adet tost, 1 kupa açık ve şekersiz meyve çayı, 5 adet çiğ badem, 1 adet yeşil elma8 yemek kaşığı tavuklu veya kıymalı sebze yemeği, 2 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran, 1 kâse mevsim salatası, 1 adet yeşil elma1 kâse az yağlı çorba, 8 yemek kaşığı tavuklu veya kıymalı sebze yemeği, 1 ince dilim ekmekBu diyeti uygularken günde 2 kez ara öğün yapabilirsiniz. Ara öğünlerde bitki çayı, yoğurt, meyve, kefir, kuruyemiş, galeta ve şekersiz dondurma tüketebilirsiniz. Ayrıca diyet listesine ek olarak günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.6 gün boyunca verilen diyet listesine uyarsanız, diyet sonunda 6 kilo vermiş olursunuz. Ancak verilen kilonun oranında kişilerin metabolizma hızları büyük önem taşır. Eğer metabolizmanız çok yavaş ise daha az kilo vermenize neden olacaktır.bu şekildedir. Eğer bir rahatsızlığınız varsa 6 günde 6 kilo verdiren diyet listesini doktorunuza danışmadan uygulamamalısınız.