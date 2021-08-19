Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak! Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların, akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede kuvvetli sağanak beklenmesi nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 29°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 31°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 30°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 34°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 34°C



Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 30°C



Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.



BOLU °C, 27°C



Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 31°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 28°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



RİZE °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı