USD (Alış - Satış) : 8,47 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,98 - 9,99
Ana Sayfa.
Yaşam
Erzurum Ağustos ayında beyaza büründü!

Erzurum Ağustos ayında beyaza büründü!

Erzurum'da şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:45
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:50
Erzurum Ağustos ayında beyaza büründü!

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüştü.


CADDE VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ


Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.


YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI


Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine 'evlerde su baskını' yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.

Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı