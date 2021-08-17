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Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na o ismi şikayet etti!

Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na o ismi şikayet etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Altay'ı şikayet etti.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:38
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:44
Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na o ismi şikayet etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Altay'ı şikayet etti.

Burada, sel felaketinden siyaset devşirerek asılsız ithamlarla hükümeti hedef alan Engin Altay'ı işaret eden Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kulağına eğilerek, 'Buradan şikayetçiyiz' dedi. Altay, Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanan 'İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekipler şehre sokulmadı' iddiasında bulunmuştu.


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