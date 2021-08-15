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2021 ÖABT Sınavı Saat Kaçta Bitecek? 2021 ÖABT Sınav Saati ve Süresi

2021 ÖABT Sınavı Saat Kaçta Bitecek? 2021 ÖABT Sınav Saati ve Süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından öğretmen adayları için gerçekleştirilen 2021 ÖABT sınavı bugün sabah saatlerinde başladı. Kamu personeli olmak için sınava giren öğretmen adayları 2021 ÖABT sınavı saat kaçta bitecek sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2021 ÖABT Sınav süresi ne kadar? 2021 ÖABT sınavı saat kaçta bitecek? İşte 2021 ÖABT sınav saati ve süresi

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:41
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:45
2021 ÖABT Sınavı Saat Kaçta Bitecek? 2021 ÖABT Sınav Saati ve Süresi

KPSS ÖABT sınav merakla beklenen sürecin ardından bugün gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen KPSS sınavları sonrasında öğretmen adaylarının gözleri KPSS ÖABT sınavına çevrilmişti. Sınava girecek olan adaylar ise sosyal medyada çeşitli soruları gündeme getirdi. Peki, 2021 ÖABT sınavı saat kaçta bitecek? 2021 ÖABT sınavı kaç dakika?



2021 ÖABT Sınavı Saat Kaçta Bitecek?


Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 2021-ÖABT sınavı saat 10.00’da başlayacak. Öğleden sonra gerçekleşecek olan oturum ise saat 14.30’dan sonra gerçekleştirilecek ve belirli bir süre sonra sınav binasına giriş gerçekleştirilemeyecek. Peki, ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖABT Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


ÖABT sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde yayınlandı. Öğretmen adaylarından gelen sorular doğrultusunda yayınlanan ÖSYM takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde açıklanacak.



Öğretmen adayları 2021 ÖABT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişebilecek.

2021 Öabt Sınavı Saat Kaçta Bitecek?Öabt Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


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