2021 ÖABT Sınavı Saat Kaçta Bitecek? 2021 ÖABT Sınav Saati ve Süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından öğretmen adayları için gerçekleştirilen 2021 ÖABT sınavı bugün sabah saatlerinde başladı. Kamu personeli olmak için sınava giren öğretmen adayları 2021 ÖABT sınavı saat kaçta bitecek sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2021 ÖABT Sınav süresi ne kadar? 2021 ÖABT sınavı saat kaçta bitecek? İşte 2021 ÖABT sınav saati ve süresi