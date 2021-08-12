Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarına karşı özverili bir çalışma verilirken, çıkan yangınların hepsi 16. gününde kontrol altına alındı. Toplamda çıkan 299 orman yangının tamamı söndürülürken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.



"TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI"



Bakan Pakdemirli, "Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Bakan Pakdemirli daha sonra paylaştığı videoda ise orman çalışanlarına teşekkür etti. Videoda çıkan yangınlar gösterilirken, Pakdemirli, "Nefesimiz için savaşan ormanın kahramanları var olun…" dedi.







"MİLLETİMİZLE ORMANLARIMIZ İÇİN TEK YÜREK OLDUK"



Öte yandan Bakan Pakdemirli daha önce yaptığı açıklamada büyük yangınlardan dolayı tüm ülkenin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı ve "Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." ifadelerine yer verdi.





AV YASAĞI GETİRİLDİ



Öte yandan Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık. Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz." dedi.



