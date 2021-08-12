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Tüm orman yangınları kontrol altına alındı!

Tüm orman yangınları kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Muğla ve Antalya'da av yasağı getirildiğini de belirten Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık. Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:33
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:34
Tüm orman yangınları kontrol altına alındı!

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarına karşı özverili bir çalışma verilirken, çıkan yangınların hepsi 16. gününde kontrol altına alındı. Toplamda çıkan 299 orman yangının tamamı söndürülürken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Pakdemirli, "Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Bakan Pakdemirli daha sonra paylaştığı videoda ise orman çalışanlarına teşekkür etti. Videoda çıkan yangınlar gösterilirken, Pakdemirli, "Nefesimiz için savaşan ormanın kahramanları var olun…" dedi.



"MİLLETİMİZLE ORMANLARIMIZ İÇİN TEK YÜREK OLDUK"

Öte yandan Bakan Pakdemirli daha önce yaptığı açıklamada büyük yangınlardan dolayı tüm ülkenin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı ve "Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." ifadelerine yer verdi.


AV YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık. Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz." dedi.


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