MSB'den Sinop ve Kastamonu'daki sel bölgesinde tahliye çalışması!

Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.



AFET BÖLGESİNDE KURTARMA ÇALIŞMALARI



Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma görevine devam ettiği belirtildi.



EMNİYETLİ YERLERE NAKLEDİLDİLER



Helikopterlerin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiği aktarıldı.







Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/eOkzR1MbAL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2021