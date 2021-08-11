USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Güncel
MSB'den Sinop ve Kastamonu'daki sel bölgesinde tahliye çalışması!

MSB'den Sinop ve Kastamonu'daki sel bölgesinde tahliye çalışması!

Sinop ve Kastamonu'da birçok noktada su baskınları ve taşkınlar yaşanırken ekipler de mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'dak, afet bölgesinden kurtarılan vatandaşların helikopterlerle emniyetli yerlere ve hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:13
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:14
MSB'den Sinop ve Kastamonu'daki sel bölgesinde tahliye çalışması!

Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.

AFET BÖLGESİNDE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma görevine devam ettiği belirtildi.

EMNİYETLİ YERLERE NAKLEDİLDİLER

Helikopterlerin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiği aktarıldı.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı