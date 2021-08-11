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Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'yi tehdit etti!

Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'yi tehdit etti!

Kuzey Kore, 16-26 Ağustos'ta ABD ile bilgisayar simülasyonlu tatbikat düzenlemeyi planlayan Güney Kore'ye seçimleri yüzünden "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:18
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:20
Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'yi tehdit etti!

Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayımlanan açıklamada, üst düzey yetkili Kim Yong Chol, uyarılara rağmen Güney Kore'nin ABD ile askeri tatbikatlarını devam ettirmesini kınadı ve Güney'i uyardı.

Kim, Güney Kore'nin yaptığı seçimler sonucu "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada ortak tatbikatların "tamamen savunma amaçlı" olduğunu vurguladı.

Price, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyet taşımadığını belirterek, Güney ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun desteklendiğini ve bu amaçla Güney Kore ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Güney Kore'den yapılan açıklamada da Kuzey Kore diyalog tekliflerine yanıt vermeye çağrılarak, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin kimseye yararı olmayacağı belirtildi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak niteleyerek, ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etmişti.

Kim Yo-jong, 1 Ağustos'ta, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.


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