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İşte 2021 yılı fındık alım fiyatları!

İşte 2021 yılı fındık alım fiyatları!

Başkan Erdoğan, 'Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre kilogram başına 27 TL, levant kalite fındık için ise 26.5 TL'dir.' dedi.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:28
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:32
İşte 2021 yılı fındık alım fiyatları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 2021 yılı TMO fındık alım fiyatlarını da açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamalar; 

Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.


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