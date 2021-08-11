CHP yine her şeyi eleştirme modunda! Bu kez konu 'sosyal medya'

Normal hayatta suç olan durumlarla sosyal medyada karşılaşıldığında sahte hesaplar nedeniyle yaşanan mücadele zorluğuna karşı AK Parti, bir düzenleme önerisi sundu.



Özellikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıkladığı, 'tecavüze uğradığını ve adalet aradığını söyleyen Ecem Güçlük isimli hesabın sahte çıkması' vakasının ardından ortaya çıkan gerçek, dezenformasyon tartışmalarını artırdı.



Sosyal medyadaki dezenformasyona karşı mücadele edilmesine yönelik sunulan fikirlere karşı, CHP'den olumsuz yanıt geldi.





DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMADIĞINI İDDİA ETTİ



SOSYAL MEDYANIN BİLİNÇLENDİRME GÜCÜNÜ ÖNE SÜRDÜ



'SANSÜRCÜ ZİHNİYETE SON VERİLMELİDİR'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin çalışma içerisinde olduğunu, ancak geçen yıl TBMM'de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu'nda bu konuya ilişkin herhangi bir çalışmanın gündeme gelmediğini iddia etti.Adıgüzel, 'Açıklamalardan, söz konusu düzenlemenin sosyal medyadaki dezenformasyonla mücadele kapsamında yapılacağı ifade edilmektedir. Tıpkı geçen yıl TBMM'den geçen tartışmalı sosyal medya düzenlemesinde olduğu gibi AK Parti, bugün de Almanya'daki düzenlemeleri, kendi sansürü ve medya üzerinde baskıyı hedefleyen düzenlemesine yönelik meşrulaştırma aracı olarak kullanmaktadır.' ifadelerini kullandı.İktidarın, dezenformasyonla mücadeleden kastının sosyal medyadaki muhalif sesleri, medya platformlarını susturmak olduğunu iddia eden Adıgüzel, sosyal medyanın bilinçlendirme gücünün AK Parti'yi rahatsız ettiğini ileri sürdü.Adıgüzel, şunları kaydetti:'Bu ülkedeki dezenformasyonun en büyük kaynağı, halkın yardım çığlıklarını dış mihrakların oyunu diye yaftalayan, kendinden olmayan her muhalif sesi 'dış güçlerin ajanı/terörist' diye ilan eden zihniyetin ta kendisidir. AK Parti dezenformasyonun önüne geçmek istiyorsa halkın gerçek bilgiye şeffaf ve sağlıklı bir şekilde erişeceği bir sosyal medya için çabalamalı, sansürcü zihniyete bir an evvel son vermelidir.'