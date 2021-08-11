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Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte yangın desteklerinin detayları!

Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte yangın desteklerinin detayları!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara verilecek desteklere ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli yangınlarda telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile zarar gören avı kovanlarının hibe olarak karşılanacağını belirtirken hasar tespit çalışmalarının sonlandığını ifade ederek yapılacak ödemelere ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:08
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:09
Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte yangın desteklerinin detayları!

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından zarar gören vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Yangında vatandaşların ölen küçükbaş ve büyükbaşları ile arı kovanlarının hibe olarak karşılanacağını belirten Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın orman yangınlarında telef olan küçükbaş, büyükbaş hayvanları ile zarar gören arı kovanlarının tamamını hibe olarak karşılayacağız. Yangınlardan zarar gören illerimizdeki tespitlerimizi tamamladık. Adana ve Mersin’de üreticilerimizin hibelerini teslim etmeye başladık.

Antalya’da hasar tespit çalışmalarını tamamladık, ödemeler 12 Ağustos tarihinde yapılmaya başlanacak. Antalya’ya 9 milyon TL, Muğla’ya 5 milyon TL’den fazla Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) ödeneği aktardık.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında şu ana kadar 120 milyon TL sigorta bedeli ihbarı aldık, 6 milyon TL’si cuma günü olmak üzere tüm ödemelere başlıyoruz. Yangınlarda kısmen zarar gören, budama ve bakım çalışmalarıyla üretime devam edebilecek zeytinlikler için tekniğe uygun budama yapanlara dekara 100 TL destekleme ödemesi yapacağız."

’YÜZDE 100 ARTIRARAK ÖDEYECEĞİZ’

Bakan Pakdemirli, yangınlardan etkilenen arıcılara kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Zarar gören bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanları çiftçilerimize hibe edeceğiz. Yangından zarar gören her köye, mahalleye özel Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri hazırlıyoruz. Bölgeye özel toprak, su, orman ve mera, kaynaklarıyla birlikte değerlendirilerek çiftçilerimizin gelirini yükseltecek, üretimin katma değerini artıracak uygulamaları başlatıyoruz. Yangınlardan etkilenen arıcılarımıza kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Yangından zarar gören çam balı üreticilerimize 30 TL/kilo bal üretim desteği vereceğiz."


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