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Kepek Nasıl Geçer? Kepek Neden Olur? Saç Kepeğine İyi Gelen Bitkiler

Kepek Nasıl Geçer? Kepek Neden Olur? Saç Kepeğine İyi Gelen Bitkiler

Kepek, basit bir saç kusuru olarak görülse de kişilerin özgüvenini etkileyen ve kötü bir görünüme sebep olan sorunlardan birisidir. Kişinin temizliğiyle ilgili olmayan bu duruma sebep olan faktörler farklıdır. Kaşıntı ya da sebep olan kepek neden olur? Saç kepeklenmesi nasıl geçer?

Sağlık / 9 Temmuz 2021 Cuma 13:52
Kepek Nasıl Geçer? Kepek Neden Olur? Saç Kepeğine İyi Gelen Bitkiler

Saç kepeklenmesi günümüzde pek çok kişide görülen sağlık problemlerinden birisidir. Temizlikle alakası olmayan bu durum çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Kişilerde özgüvne eksikliğine sebep olan saç kepeklenmesi nedir? Saç kepeklenmesi neden olur?

Kepek Nedir?


Kepek, hem kadınlarda hem de erkeklerde görüşen beyaz cilt pullarının saçta oluşmasını sağlayan cilt sorunudur. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kepek yaklaşık olarak toplumun %50sinde görülen problemlerden birisidir. Ciddi sorunlar teşkil etmeyen ancak kişilerde özgüven eksikliğine sebep olan kepek, estetik olarak hoş olmayan bir görüntü meydana getirir.
Erkeklerde kadınlarda oranla daha sık görülen kepek probleminin neden erkeklerde daha fazla görüldüğü hakkında henüz kesin bir sonuç alınamamıştır. Ancak kadınların erkeklere oranla saç bakımına daha fazla dikkat etmesi ve saç bakım ürünleri kullanmasının kepek oranını azalttığı düşünülmektedir. Peki, toplumun ½50'lik kısmında görülen kepek nasıl geçer?



Kepek Nasıl Geçer?


Kepek için kesin bir tedavi yöntemi olduğunu söylemek doğru değildir. Bu sebeple kepek tedavisinde kullanılabilecek en önemli şey kepek önleyici şampuanlardır. Marketlerden ve eczanelerin kozmetik bölümlerinden alınabilecek olan kepek şampuanları kepek tedavisi için oldukça kullanışlıdır. Kepek sorununu ortadan kaldırmak için alınabilecek şampuanların içerisinde;

•Çinko pirit,

•Ketokonazol,

•Kömür katranı,

•Salisilik asit,

•Selenyum sülfit,

Olması son derece önemlidir. Kepek şampuanı alınırken içeriğinde bu maddelerden birinin yer alması saçta kepeklenme probleminin çözülmesi adına oldukça önemlidir. Kepek şampuanlarını kullanmadan önce talimatlar okunmalı ve bu doğrultuda kullanım gerçekleştirilmelidir. Ancak kepek şampuanı kullanımı kepek probleminin bitmesinin ardından bırakılmamalıdır. Kepek sorunu, kepek şampuanı kullanımı bırakıldığı zaman yeniden ortaya çıkabilir. Bu sebeple kullanımda süreklilik son derece önemlidir. Peki, kepek sorununda ne zaman doktora gidilmelidir?

Kepek Sorununda Ne Zaman Doktora Gidilmelidir?


•Kepek şampuanı kullanımı sonrasında iyileşme görülmediyse,

•Kepek sorunu ciddi seviyedeyse,

•Kafa derisi kaşınmadan dolayı kanıyorsa,

•Kafa derisinde şişlik ve kızarıklık varsa,

•Kepek problemi bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyorsa,

Doktora başvurulması gerekmektedir. Alanında uzman doktorlar kepeğin neden oluştuğunu teşhis edecek ve kepek tedavisine başlayacaktır.



Saç Kepeğine İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?


Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda saç kepeğine iyi gelen bitkiler;

•Aloe vera,

•Çay ağacı yağı

•Elma sirkesi

•Zeytinyağı

•Kimon suyu

•Lavanta yağı

•Nane yapı

•Biberiye yağı

Saç kepeğine iyi gelen bitkiler arasında yer almaktadır. Ciddi saç kepeği sorunu yaşayan kişiler bu bitkilerin doğru miktarda kullanımı ile saç kepeği problemini ortadan kaldırabilir. Saç kepeği tedavisi uzun süreli bir tedavi olması sebebiyle kısa süre içerisinde ortadan kaldırılamamaktadır bu sebeple devamlılık sağlanmalıdır.

Kepek Nedir?Kepeğe Ne Iyi Gelir?Saç Kepeğine Iyi Gelen Bitkiler Nelerdir?Kepek Neden Olur?

 
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