Askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır? Tecil başvurusu nasıl yapılır? E-devlet askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır? İşte askerlik erteleme başvurusu adımları…

Askerlik erteleme, geçerlik sebebi olan herkesin faydalanabileceği bir haktır. Askerlik yükümlülüğü gelen her vatandaş askerlik erteleme başvurusu yapabilir. Askerlik erteleme başvuruları, tecil adı altında geçer. Askerlik erteleme başvuruları 2021, son zamanlarda askerlik yapmamak için geçerli sebebi olan herkes tarafından merak ediliyor. Askerlik erteleme yani tecil ettirmeye 25/06/2019 tarih ve 7179 Sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında yeni düzenlemeler gelmişti. Bu sene de askerlik erteleme kanunları bu kapsama göre düzenleniyor. Peki askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır? Askerlik erteleme başvurusu nereden yapılır? E-devlet askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır? Sizler için askerlik erteleme başvurusu adımlarını yazdık.





ASKERLİK ERTELEME NASIL YAPILIR?



ASKERLİK ERTELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME



ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ NE DEMEK?



BEDELLİ ASKERLİK ERTELEME ŞARTLARI



LİSANS VE DAHA AŞAĞI SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİ ASKERLİK ERTELEMELERİ ŞARTLARI



ÖĞRETİM KURUMLARINDAN TERK, İLİŞİĞİ KESİLEN VEYA MEZUN OLANLARIN ASKERLİK ERTELEME ŞARTLARI



ASKERLİK ERTELEME DİLEKÇESİ



Lise öğrencileri ve lise mezunu tecil durumu, ön lisans ve lisans öğrencilerinin tecil durumundan farklıdır. Yeni askerlik tecil etme sistemine göre öğrenim vs. sebeplerden dolayı askerliğini tecil etmek isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir. Sizler için askerlik erteleme başvurusu adımlarını yazdık.-Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi-Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf-Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi-Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisiE-Devlet üzerinden askerlik erteleme işlemleri başladı. Özellikle pandemi sürecinden sonra askerlik erteleme işlemleri internet ortamına taşındı. Askerlik erteleme işlemlerini e- Devlet arama kısmına “Askerlik erteleme başvurusu” yazarak yapabilirsiniz.Askerlik başvurusu yapanlar için Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli sevk tarihleri verilir. Sevk tarihlerinde erteleme olursa, askerlik için o tarihe kadar beklemeniz gerekir.-Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.-İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.-Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.-Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, yasal erteleme hakları devam ettiği sürece müteakip yıllarda yeniden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilir.-Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.-Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;-Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,-Kendisinin herhangi bir sağlık raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,-Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,-Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,-Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,-Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.-Lisans ve daha aşağı seviyede öğrenim görenlerin askerlikleri azami olarak;-Lise veya dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar,-Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.-Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değiştirenlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi esas alınır.-Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olduklarında diğer ana dal programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu ana dal programındaki öğrenciliğine göre ertelenir.-Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar lehlerine uygun olan okula göre ertelenir.-Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula kayıt yaptırmaları ya da aynı seviyede birden fazla yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte iken bunlardan herhangi birisinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden diğer öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.-Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların askerlikleri ertelenmez.-Asker alma Yönetmeliğinin 27'nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki 'Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır' hükmü gereği yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacakları tarihe kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.-Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, yetkili Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip birinci ila dokuzuncu fıkralardaki esaslara göre ertelenir.-Öğrenim kurumlarında öğrenim gören, kaydı silinen veya mezun olanların bilgileri elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığınca alınarak asker alma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ait bilgiler Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sürekli güncel bulundurulur.-Öğrenim kurumlarınca kayıt hakkı kazandığı bildirilen yükümlülerin askerlik durumları Bakanlıkça talep eden kurumlarla paylaşılır. Askerlikle ilişiği olmayan yükümlülerin kayıtları askerlik durum belgesi aranmaksızın yapılır. Askerlikle ilişiği olanlar ise okul idarelerince askerlik şubelerine yönlendirilir. Kayıt tarihinde henüz askerlik çağına girmemiş olanlardan askerlik durum belgesi talep edilmez.-Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye'de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek öğrenci durum belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle ertelenir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığından alındığında bu bilgilere göre erteleme işlemi yapılır.-Mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir.-Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu eğitimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.-Türkiye'de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin öğrenci kabul belgesi (acceptance), öğrenci belgesinin aslı, bu belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu veya YÖK Başkanlığından alınacak 'Okul/Kurum Tanıma Belgesi' ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20'nci madde ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sınırı sonuna kadar askerlikleri ertelenir.-Yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren yoklamaları yapılmadan;-Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,-Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl,-Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,-Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl,-Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların bir yıl, süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.-Yurt dışı yükseköğretim kurumları mezunlarının erteleme süreleri hiçbir şekilde lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren üç yılı, yüksek lisans mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren iki yılı geçemez.-Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenir.-Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.-Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından lisans veya yüksek lisans seviyesinde mezun olanların mezuniyet belgesi, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesinin aslı ve noter onaylı sureti ile askerlik şubelerine müracaat etmeleri halinde 32 yaşını geçmemek şartıyla, lisans eğitiminden mezun olanların iki yıl, yüksek lisans eğitiminden mezun olanların bir yıl süreyle ertelemeleri yapılır. Bu süreler içinde denklik işlemleri sonuçlanmayanların, denklik işlemlerinin halen devam ettiğini belgeleyerek tekrar erteleme talep etmeleri halinde 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu, geçmemek şartıyla denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için erteleme bitiminden itibaren ilave bir yıl daha askerlikleri ertelenir.-Çift ana dal programından mezun olanlardan erteleme talep edenlerin işlemleri işlem yaptırmak istedikleri program üzerinden yapılır.Aşağıdaki askerlik erteleme dilekçesi bir örnektir. Sizde buna bakarak inceleme yapabilirsiniz.