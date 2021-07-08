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Türkiye, İdlib ve Fırat'ın doğusuna kilitlendi!

Türkiye, İdlib ve Fırat'ın doğusuna kilitlendi!

Dışişleri Bakanlığı, Nur-Sultan’da gerçekleştirilen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığını ve sivil tesislere yapılan saldırıların kınandığını açıkladı.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:25
Türkiye, İdlib ve Fırat'ın doğusuna kilitlendi!

Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 16'ncısı, 7-8 Temmuz'da Nur-Sultan'da gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde Suriye'deki insani durum ve yardımlar, Anayasa Komitesi ve siyasi süreç, İdlip'teki son durum ile Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı oluşum başta olmak üzere terörizmle mücadele konusu etraflıca ele alındı. Suriye'ye insani yardımların arttırılması gerektiğini vurgulayan taraflar, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundular. Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması gereğini vurgulayarak, siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit ettiler. Bu çerçevede Anayasa Komitesi'nin altıncı turunun gerçekleştirilmesi ve Komite çalışmalarında usul kuralları ve temel çalışma ilkelerine uyulmasının öneminin de altını çizildi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN HASTANEYE YAPTIĞI KANLI SALDIRI

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemler reddedilirken, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınanmıştır. Bu çerçevede tarafımızdan PKK/YPG'nin Afrin'de 12 Haziran'da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelenmiştir" denildi.

ASTANA SÜRECİNE TAM DESTEK

İdlip'te sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılığın teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Tarafımızdan son dönemde artan ateşkes ihlallerinin bir an evvel son bulması gerektiği kaydedilmiştir. Toplantı vesilesiyle Astana süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Bu toplantıda Çalışma Grubu tarafından beşinci proje çerçevesinde alıkonan bazı kişilerin 2 Temmuz'da başarılı şekilde karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve işbirliğinin sürmesi hususunda mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

 
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