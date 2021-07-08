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CHP'de koltuk kavgası! İki isme net mesajlar!

CHP'de koltuk kavgası! İki isme net mesajlar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun “Adayımız Kılıçdaroğlu’dur.” çıkışı parti kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolunun yaptığı bu en net açıklama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a “Adaylığı aklınızdan bile geçirmeyin.” mesajı şeklinde yorumlandı..

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:44
CHP'de koltuk kavgası! İki isme net mesajlar!

Yıllardır kaybetmesine rağmen CHP'de koltuk kavgaları bitmiyor. 

Bir yanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylık yarışı kızışıyor.

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Adayımız Kılıçdaroğlu çıkışı" sadece ittifak ortaklarına değil parti içine dönük mesaj olarak da algılandı. Açıklamanın parti toplantısında yapılması dikkat çekti.

Her ne kadar Kılıçdaroğlu adaylık için niyetlense de İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adaylık hayali kuruyor.

En son, İmamoğlu'nun 18 Haziran'daki Malatya ve Adıyaman ziyaretlerinde mitingler yapması nabız yokladığı şeklinde algılandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da her ne kadar tartışmaların uzağında kalmaya çalışsa da perde arkasında kulis yaptığı belirtiliyor. İşte tam da bu süreçte geldi Kuşoğlu'ndan açıklama. Genel Başkanı adına masaya yumruğu o vurdu.

Kurduğu cümleler İmamoğlu ve Yavaş'a "Adaylığı aklınızdan bile geçirmeyin." şeklinde yorumlandı.

 
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