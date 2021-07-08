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'Biz özel uçak kullanmayız' diyen Akşener 1 ayda 16 kez uçmuş!

'Biz özel uçak kullanmayız' diyen Akşener 1 ayda 16 kez uçmuş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce “Biz özel uçak kullanmayız” demişti. Ancak Meral Akşener'in 1 ayda 16 kez özel uçakla yurtiçi seyahati gerçekleştirdiği öğrenildi.

Siyaset / 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:09
'Biz özel uçak kullanmayız' diyen Akşener 1 ayda 16 kez uçmuş!

Millet İttifakı sürekli olarak uluslararası görüşmelerde özel uçak kullanılmasını eleştirirken kendilerinin de  sık sık özel jetlerle yurt içi gezileri gerçekleştirdiği öğrenildi.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de daha önce 'Biz özel uçak kullanmayız'demişti. Ancak Akşener'in bir ayda 16 defa özel uçakla seyahat ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ise   geçen ay 2 kez özel uçak kullandığı öğrenildi. 

ÖZEL UÇAK KEYFİ


Akşener, Ankara'dan İstanbul'a, Bodrum'dan Trabzon'a kadar yaptığı tüm seyahatlerde özel uçak tercih etti. Akşener'in bir ayda yaptığı uçuş lokasyonları şöyle:

5 TEMMUZ: Ankara-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Malatya, Malatya-Ankara
24 HAZİRAN: Ankara-Trabzon, Trabzon-Ankara
28 HAZİRAN: Ankara-Bodrum, Bodrum-Dalaman, Dalaman-Ankara
17 HAZİRAN: Ankara-Iğdır, Iğdır-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
31 MAYIS: Ankara-Hatay, Hatay- Ankara
20 MAYIS: Ankara-Trabzon, Trabzon-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara

Kılıçdaroğlu ise geçen ay Kıbrıs'a gitmek için özel uçak kullandı. 10 Haziran'da Ankara'dan Kıbrıs'a uçan CHP lideri, aynı gün Ankara'ya rotasını geri çevirdi.

ARŞİV AÇILDI


Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, 'Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını' ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, 17 Ocak 2018 tarihinde ise Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, 'Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız. Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin' demişti.

'BİZ ÖZEL UÇAKLARLA UÇMUYORUZ' DEMİŞTİ


Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya özel uçak kullanımını eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra 'meral abla ile uçakta gitmiştik' Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim.

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