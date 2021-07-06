Başkan Erdoğan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini söylediği Orhan İnandı kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı. Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişinin Türkiye’ye getirildiğini belirten Erdoğan, terör örgütleri ile mücadelenin geldiği aşamayı özetledi. Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından açıklaması şöyle:



"Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."



FETÖ'CÜ ORHAN İNANDI KİMDİR?



Orhan İnandı, Kırgızistan’da 1990’lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor. Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştirmiş, okulların genel müdürlüğüne bir Kırgız vatandaşı getirilmişti. 1992 yılından itibaren Kırgızistan’da faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumu bünyesinde 16 liseyi, bir üniversiteyi, 5 orta okulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan’da bulunan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.

