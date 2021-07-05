Maraşlı 25. Bölüm’de neler olacak? Maraşlı 25. Bölüm fragmanı

Maraşlı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı ve Mahur karakterlerinin etrafında dönen olayların ve gelişmelerin anlatıldığı Maraşlı dizisi sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Her bölüm farklı bir olayı anlatan Maraşlı dizisi fragmanı ve Maraşlı dizisinde yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Son olarak 24. Bölümle ekranlara gelen Maraşlı dizisinin 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bunun üzerine Maraşlı dizisi izleyicileri “Maraşlı 25. Bölümde neler olacak?” sorusunu araştırmaya başladı. Her salı ekranlara gelen Maraşlı dizisi Mahur ve Maraşlı’nın hikayelerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Peki Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı 25. Bölümde neler olacak? Sizler için Maraşlı 25. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler olacağını yazdık.









MARAŞLI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?



MARAŞLI 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK? MARAŞLI 25. BÖLÜM FRAGMANI



MARAŞLI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?



Maraşlı 24. Bölümde Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze geldi, Maraşlı silahını Hurdacıya yöneltti ve konuşmasını istedi. Savcı Tolga ise ekibiyle Hurdacı’nın mekanına baskın yaptı. Maraşlı’nın aklı Hurdacı babası olduğunu söyleyince bir hayli karıştı. Peki Maraşlı babasının onu neden öldürdüğünü öğrenebilecek mi? Mahur Zeliş’le okulda buluştuktan sonra Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur, Maraşlı’nın evlilik teklifine yanıt vermeden önce bir kişiyle daha görüşür. Mahur Maraşlı’nın evlilik teklifine ne cevap verecek?Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. İkili arasında savaş çoktan başlamıştır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmeye çalışır. Fuad ise Mahur’un peşine takılır. Ancak Fuad ile Mahur’u bekleyen büyük bir tehlike vardır.Maraşlı’nın 25. Bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra izleyiciler Maraşlı 25. Bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Celal, Mehmet İnce olduğunu Mahur’a söyleyecek mi? Maraşlı son anda önemli bir karar verir. Artık çıktığı yoldan geri dönüşü yoktur. Fragmanda söylediği sözler ise oldukça can yakıcıdır. “Ben Mehmet İnce, geçmişimi temizlemek için tek bir yol var. Düştüğüm bu koyudan kurtulmak için tek bir yok. Eğer bizi ayıracak olan bir ölüm varsa ben ona gidiyorum. Belki bir daha konuşamayız. Bir daha karşılaşamayız. Şunu bilmeni istiyorum ki, ben seni çok sevdim Mahur.” Sözlerinin ardından Maraşlı 25. Bölümde tüm izleyicilerini ağlatacak gibi görünüyor.Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün ve yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Maraşlı dizisi uzun süredir ekranlarda sevenleriyle buluşuyor. Bazen yüksek bazen ise düşük reytingler alan dizinin final yapma kararı aldığı öğrenildi. Peki Maraşlı ne zaman final yapacak? Final yapma kararı alan Maraşlı dizisinin 13 Temmuz Salı günü final yapacağı öğrenildi.