Son Dakika Hatay'da Yangın Çıktı! Hatay’da Yangın Nerede Çıktı? Son Dakika Hayat Yangını Hatay Yangınında Can Kaybı Var mı?

Türkiye, pek çok şehirden gelen yangın haberleri ile sarsılıyor. Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlar hakkında bildi veriyor. Peki, kontrol altına alınmasının ardından yeniden yangın çıkan Hatay yangınında son durum ne? Hatay yangını söndürüldü mü? Hatay'da Yangın Nerede Çıktı? Son Dakika Hayat Yangını Hatay Yangınında Can Kaybı Var mı?





Hatay'da Yangın Nerede Çıktı?



Hayat Yangınında Can Kaybı Var mı?



Hayat'dan gelen yangın haberinin üzerine pek çok kişiVeSorularını gündeme getirdi. Büyük bir paniğe sebep olan Hatay yangını, Dursunlu Bağrıyanık bölgesinde meydana geldi. Yerleşim bölgelerine yakın olması sebebiyle büyük bir korku yaşayan Hatay yangını devam ediyor. Bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı ve yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürüldüğü açıklandı. Peki,Hatay yangınına yollanan ekipler henüz bölgede can kaybı olup olmadığı konusunda kesin bir açıklama gerçekleştirmedi. Bölgeden gelen son dakika bilgileri doğrultusunda can kaybının olup olmadığı güncellenecektir.için yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.