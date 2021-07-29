Bodrum’da Yangın Nerede Çıktı? Bodrum Yangını Nerede? Bodrum’daki Yangından Görüntüler Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı

Gelen son dakika haberleri doğrultusunda çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi! Türkiye'nin her yerinde meydana gelen yangınlar bu kez Bodrum'da başladı. Bodrum halkından gelen bilgilere göre Bodrum yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Peki, Bodrum'da yangın nerede? Bordum yangını nerede çıktı? Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? İşte son dakika Bodrum yangını!





Bodrum'da Yangın mı Çıktı?



Bodrum Yangını Nerede Başladı?

Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı?



Bodrum'daki Yangından Görüntüler!

Türkiye'nin pek çok yerinde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye cayır cayır yanarken Bodrum'da çıkan yangın pek çok kişinin panik olmasına sebep oldu. 13 şehirde meydana gelen yangınlara bir yenisinin daha eklenmesi üzerine halk yardım talebine bulundu. Peki,Bodrum'da meydana gelen yangın Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yangının kısa süre içerisinde büyüdüğünü anlatan halk, alevlerin yerleşim noktasına yakın olduğunu belirtti. Peki, Bodrum yangınınfa can kaybı var mı?Bodrum yangınında herhangi bir can kaybının olup olmadığı Bodrum'dan gelen bilgiler arasında yer almıyor.henüz belirtilmese de yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.