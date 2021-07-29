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Bodrum’da Yangın Nerede Çıktı? Bodrum Yangını Nerede? Bodrum’daki Yangından Görüntüler Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı

Bodrum’da Yangın Nerede Çıktı? Bodrum Yangını Nerede? Bodrum’daki Yangından Görüntüler Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı

Son dakika haberleri doğrultusunda Türkiye’nin pek çok yerinde çıkan yangınlara bir yenisi eklendi! Alınan son dakika haberlerinde Bodrum’da yangın çıktığı bildirildi! Alevlerin yerleşim noktalarına yakın olduğunu belirten halk yardım istiyor. Peki, Bordum’da yangın mı çıktı? Bodrum’da yangın nerede çıktı? Son dakika Bodrum yangını!

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:32
Bodrum’da Yangın Nerede Çıktı? Bodrum Yangını Nerede? Bodrum’daki Yangından Görüntüler Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı

Gelen son dakika haberleri doğrultusunda çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi! Türkiye'nin her yerinde meydana gelen yangınlar bu kez Bodrum'da başladı. Bodrum halkından gelen bilgilere göre Bodrum yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Peki, Bodrum'da yangın nerede? Bordum yangını nerede çıktı? Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? İşte son dakika Bodrum yangını!

Bodrum'da Yangın mı Çıktı?


Türkiye'nin pek çok yerinde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye cayır cayır yanarken Bodrum'da çıkan yangın pek çok kişinin panik olmasına sebep oldu. 13 şehirde meydana gelen yangınlara bir yenisinin daha eklenmesi üzerine halk yardım talebine bulundu. Peki, Bordum'da yangın nerede çıktı?

Bodrum Yangını Nerede Başladı?


Bodrum'da meydana gelen yangın Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yangının kısa süre içerisinde büyüdüğünü anlatan halk, alevlerin yerleşim noktasına yakın olduğunu belirtti. Peki, Bodrum yangınınfa can kaybı var mı?

Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı?

Bodrum yangınında herhangi bir can kaybının olup olmadığı Bodrum'dan gelen bilgiler arasında yer almıyor.



Bodrum'daki Yangından Görüntüler!








Bodrum yangınında son durum henüz belirtilmese de yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

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