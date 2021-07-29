Bodrum’da Yangın Nerede Çıktı? Bodrum Yangını Nerede? Bodrum’daki Yangından Görüntüler Bodrum Yangınında Can Kaybı Var mı

Son dakika haberleri doğrultusunda Türkiye’nin pek çok yerinde çıkan yangınlara bir yenisi eklendi! Alınan son dakika haberlerinde Bodrum’da yangın çıktığı bildirildi! Alevlerin yerleşim noktalarına yakın olduğunu belirten halk yardım istiyor. Peki, Bordum’da yangın mı çıktı? Bodrum’da yangın nerede çıktı? Son dakika Bodrum yangını!
Gelen son dakika haberleri doğrultusunda çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi! Türkiye'nin her yerinde meydana gelen yangınlar bu kez Bodrum'da başladı. Bodrum halkından gelen bilgilere göre Bodrum yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Peki, Bodrum'da yangın nerede? Bordum yangını nerede çıktı? Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? İşte son dakika Bodrum yangını!