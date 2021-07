Tunus'ta meclisin yetkileri donduruldu!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi



Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.



BAŞBAKAN HİŞAM GÖREVDEN ALINDI

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.



Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.



Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.



MECLİS BAŞKANI GANNUŞİ: BU BİR DARBE!

Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi ülkede darbe olduğunu duyurdu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı.



'PANDEMİYLE MÜCADELEYİ ORDU DEVRALSIN!'

Geçtiğimiz hafta Tunus'ta salgının kontrolden çıkmasıyla hükümet geniş çaplı karantina kararı almıştı. Sağlık Bakanı görevden alınırken, Cumhurbaşkanı Said pandemiyle mücadeleyi ordunun devralması talimatı vermişti.



BAE GEÇTİĞİMİZ YIL SOKAK HAREKETİYLE HÜKÜMETİ DEVİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Libya ve Akdeniz’deki planlarına Tunus’u dahil edemeyen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, geçtiğimiz yıl Tunus’ta büyük bir sokak hareketi çıkararak yönetimi değiştirmeyi planlamıştı.