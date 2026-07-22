Savaş Pentagon'un Kasasını Vurdu! Kritik Fonlar Tükeniyor

ABD merkezli Washington Post'a göre, Pentagon büyük ölçüde İran'daki savaştan kaynaklanan ciddi bir bütçe açığıyla karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la çatışmayı tırmandırmasıyla birlikte bazı kritik fon kalemlerinin birkaç hafta içinde tükenebileceği belirtilirken, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in giderek daha acil hale gelen finansman açığının giderilmesi için milletvekillerine çağrıda bulunduğu aktarıldı.Mevcut ve eski dört yetkilinin bütçe kısıtlamalarını açıkça anlatabilmek için anonim kalma koşuluyla verdiği bilgilere göre, yaşanan fon sıkıntısı Pentagon'u ABD ordusunun askeri hazırlığını sürdürmesinde kritik öneme sahip eğitim ve bakım faaliyetlerini kısıtlamaya yöneltiyor.Washington Post'a göre, İran'la bozulan ateşkes ABD ordusunun bütçesi üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Bir haftadan uzun süren yoğun çatışmalarda dört ABD askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Washington'daki yetkililer, daha geniş çaplı bir çatışmaya hazırlandıklarının sinyalini verdi.Savaşın uzaması halinde Pentagon'un mevcut kaynakları üzerindeki baskının daha da ağırlaşabileceği ve ordunun operasyonel faaliyetlerini finanse etmek için yeni kaynaklara ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.Beyaz Saray, savaşın giderek artan maliyetlerini karşılamak amacıyla Kongre'den acil olarak 67 milyar dolarlık ek kaynak talep etti. Ancak ABD'li milletvekillerinin finansman paketinin nasıl ilerletileceği konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı bildirildi.Temsilciler Meclisi'nin perşembe günü bir aylık tatil için Washington'dan ayrılmayı planlaması, askeri finansman konusunda olası bir anlaşmanın en erken haftalar sonra sağlanabileceği anlamına geliyor.Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought'un da salı günü Cumhuriyetçi milletvekillerine hitap etmesi bekleniyordu. Mevcut ve eski birçok yetkiliye göre, Kongre'nin kısa sürede harekete geçmemesi durumunda ABD ordusu bütçede çok daha ağır ve zorlayıcı kesintiler yapmak zorunda kalabilir.ABD merkezli Washington Post'un aktardığına göre, Vought geçen ay milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede İran savaşının şimdiye kadar yaklaşık 30 milyar dolara mal olduğunu söyledi. Ancak bazı bağımsız analistler, savaşın gerçek maliyetinin bu rakamın çok daha üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.Beyaz Saray'ın yaklaşık 30 milyar dolarlık tahminine, İran'ın saldırılarında hasar gören Orta Doğu'daki ABD üslerinin yeniden inşa edilmesi için gereken maliyetlerin dahil edilmediği belirtiliyor. Hasar gören üslerin onarım ve yeniden inşa giderlerinin de hesaba katılması halinde savaşın Washington'a çıkardığı faturanın önemli ölçüde artabileceği değerlendiriliyor.İran'la yaşanan çatışma, Orta Doğu'ya çok sayıda uçak ve savaş gemisi konuşlandıran ABD Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri üzerinde beklenmedik bir mali baskı oluşturdu.Kongre'deki iki yetkilinin hassas bütçe durumunu açıkça anlatabilmek için anonim kalma koşuluyla verdiği bilgilere göre, her iki kuvvetin devam eden askeri operasyonlarını kapsayan 2026 bütçesindeki bazı fonların bu ayın sonuna kadar tükenmesi bekleniyor. Bu durumun özellikle bölgede devam eden askeri operasyonların finansmanı açısından Pentagon üzerindeki baskıyı daha da artırdığı belirtiliyor.Pentagon, 1 Ekim'de başlayacak 2027 mali yılına kadar ortaya çıkan bütçe açığını kapatabilmek amacıyla mevcut kaynaklar arasında para transferleri yapmaya başladı. Washington Post'a konuşan mevcut ve eski dört yetkiliye göre, Amerikan askerlerinin muharebeye hazır durumda kalmasına yardımcı olan bazı askeri tatbikatlar ve eğitim programları sınırlandırılıyor veya tamamen iptal ediliyor.Yetkililer ayrıca ekipman, askeri tesisler ve bakım faaliyetleri için ayrılan bütçenin de ortaya çıkan finansman açıklarını kapatmak amacıyla kullanıldığını belirtti. Bu adımların uzun vadede ABD ordusunun hazırlık seviyesine yönelik endişeleri artırabileceği ifade ediliyor.Washington Post'un incelediği bir belgeye göre Pentagon, son haftalarda Kongre'den önemli bir bütçe değişikliği için izin talep etti. Pentagon'un eğitim faaliyetleri ve silah alımları için ayrılan yaklaşık 4,3 milyar dolarlık kaynağı daha acil askeri önceliklere yönlendirmek istediği belirtildi. Ancak Kongre'nin söz konusu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.Trump yönetiminden bir yetkili de Beyaz Saray bütçe ofisinin bazı fonları Pentagon'un operasyon ve bakım hesaplarına aktarmak için çalışma yürüttüğünü söyledi. Yetkili, bu kaynak transferlerinin diğer önemli askeri programlar açısından maliyet yaratacağını belirtirken, hangi programların bundan etkilenebileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.Pentagon'un giderek büyüyen finansman ihtiyacına çözüm bulmaya çalışan Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri ise Kongre'den yeni kaynakların daha hızlı geçirilmesi için harekete geçti. Cumhuriyetçilerin, 'uzlaşma' olarak bilinen karmaşık bütçe mekanizmasını kullanarak yeni bir savunma harcaması paketi hazırladığı bildirildi.Temsilciler Meclisi'nin bu hafta, 73 milyar dolarlık yeni savunma harcamasına izin verecek bir bütçe çerçevesini oylaması bekleniyor. Söz konusu rakam, Beyaz Saray'ın Kongre'den acil olarak talep ettiği 67 milyar dolarlık kaynağın da üzerinde bulunuyor.ABD'nin bu yılki toplam savunma bütçesi yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakama, Kongre'nin geçen yıl gelişmiş silah sistemlerinin geliştirilmesinden ABD savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılmasına kadar çeşitli askeri öncelikler için onayladığı 150 milyar dolarlık tek seferlik ek finansman da dahil.Trump yönetimi ise 2027 mali yılı için savunma harcamalarının 1,5 trilyon dolara çıkarılmasını talep etti. Savunma bütçesinde öngörülen bu devasa artış, Kongre'de sert tartışmalara neden oldu.ABD merkezli Washington Post'a göre, İran savaşının artan maliyeti ve Trump yönetiminin yeni savunma harcaması talepleri Kongre'deki bütçe tartışmalarını daha da derinleştiriyor. Her iki partiden bazı milletvekilleri, yeni askeri harcamaların halihazırda 39 trilyon dolara ulaşan ABD'nin ulusal borcuna daha fazla yük bindireceği konusunda endişelerini dile getirdi.Bazı milletvekillerinin ayrıca kamuoyunda tartışmalara yol açan ve popüler olmadığı belirtilen bir savaşın milyarlarca dolarlık yeni kaynaklarla finanse edilmesine mesafeli yaklaştığı aktarıldı. Kongre'deki anlaşmazlığın sürmesi halinde Pentagon'un, İran'la çatışmanın maliyetlerini karşılamak için eğitimden bakıma, silah alımlarından askeri hazırlık faaliyetlerine kadar birçok alanda daha kapsamlı bütçe kesintilerine gitmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.