Fondaş medya skandalının ardından RTÜK harekete geçiyor: Gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini ele almaktayız

Türkiye'de özellikle hükümeti devirme odaklı yayın yapan muhalif bazı medya organlarının ABD ve Norveç gibi ülkelerden fonlandığı ortaya çıkmış, yüz binlerce dolarlık para transferleri ifşa olmuştu. Skandalın ardından harekete geçilmesi ve duruma el atılması çağrıları yapılmıştı. Son dakika haberine göre RADYO ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan (RTÜK) "Yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medyanın olası milli güvenlik sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle hareket ederek Üst Kurul olarak gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini titizlikle ele almaktayız. Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir" açıklaması yapıldı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Anayasada basın hürriyetinin açıkça güvence altına alındığı, medyaya ilişkin olarak Üst Kurul gibi kurumların anayasal ve yasal olarak faaliyet gösterdiği bildirildi. Türkiye'nin ileri demokrasisi içinde medya kuruluşlarının bağımsız ve hür olduğu belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel ve ulusal basının sağlıklı bir ortamda gelişimi için her türlü destek mekanizması planlanarak verimli bir politikayla sürdürülmektedir. İlgili devlet kurumları, yayın kuruluşları, meslek birlikleri ve STK'lar basın temel ilkeleri ve basın etiği çerçevesinde el ele vererek toplumumuzun haber alma ihtiyacını temin etmeyi başarıyla yürütmektedir. Ancak, bazı örnekleri eskiye dayanan dışardan fonlanan medya konusu bugün de ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu durum, her durum ve şartta demokrasiden yana tavır koyan halkımız için akıllarda bazı soru işaretleri oluşturmuştur" denildi.