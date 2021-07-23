Başkan Erdoğan, selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi: Ödemeler en kısa zamanda yapılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel felaketiyle boğuşan Rize'ye ziyarette bulundu. Burada yetkililerden bilgilendirme alan Erdoğan, daha sonra Artvin'e de geçti. Başkan Erdoğan selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Arhavi ilçesine geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.



"HAK SAHİPLERİNE ÖDEMELER YAPILACAK"



Başkan Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:



"Tabii ki felaket imtihandır. Ama sabretemek, o da bir ayrı imtihandır. Arhavi bunu gösterdi. Bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. Gücümüz, imkanımız var. Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda güçlü bir Türkiye var.



"HEP BİRLİKTE BU İŞİ HALLEDECEĞİZ"



Bu güçlü Türkiye inşallah esnafını dağda yolda bırakmaz bunu bölye bilesiniz. Şu anda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi yanımda. Hep birlikte düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bitireceğiz."