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Hamile Kalmak için Okunacak Dualar Nelerdir? Çocuk Sahibi Olmak İsteyenlerin Okuması Gereken Dua

Hamile Kalmak için Okunacak Dualar Nelerdir? Çocuk Sahibi Olmak İsteyenlerin Okuması Gereken Dua

Hamile kalmak isteyenlerin okuması gereken dualar son zamanlarda oldukça araştırılıyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlerin her yolu denedikten sonra dua ederek çocuk sahibi olmayı diledikleri biliniyor. Sizler de çocuk sahibi olmak istiyor ancak ne kadar denerseniz deneyin çocuk sahibi olamıyorsanız hamile kalmak için okunacak dua okuyarak duanızı edebilirsiniz. Peki, hamile kalmak için okunacak dualar nelerdir? İşte çocuk sahibi olmak için okunacak dualar…

KADIN / 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:09
Hamile Kalmak için Okunacak Dualar Nelerdir? Çocuk Sahibi Olmak İsteyenlerin Okuması Gereken Dua

Tıbbi müdahalelerin yanı sıra hamile kalmak isteyenler için özel duaların olduğu da bilinmektedir. İbadetin temeli olarak bilinen dualar ile hayırlısını istemek son derece önemlidir. İşte hamile kalmak için okunacak dualar nelerdir ve hamile kalmak için hangi dualar okunmalıdır? Sorusunu soranlar için çocuk sahibi olmak isteyenlerin okuması gereken dua



Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar


Hamile kalmak için okunabilecek dualar arasında pek çok dua bulunmaktadır. Bu dualar arasında en sık okunanlar; "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." Bu ayeti kerime gece vakti okunmalıdır. Üç ay boyunca her gece 1267 kez bu ayeti kerimeyi okumak son önemlidir. Türkçe meali 'Muhakkak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir anlamını taşımaktadır.

"HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" hamile kalmak isteyenlerin okuyacağı dua olarak bilinmektedir. Haşr suresinin 59/24 ayetidir. Bu ayetin meali ise 'O yaratandır ve yoktan var edendir.' Anlamına gelmektedir. Bu ayet geceleri 1054 defa okunmalıdır. Hamile kalmak isteyenlerin okuyacağı dua olan bu sure pek çok kişi tarafından okunmaktadır.

"Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" Şura suresine ait 42/9 ayetidir. Hamile kalmak isteyen kişiler bu ayeti cinsel birlikteliklerinden önce 289 kez okumalıdır.
Hamile kalmak için dua arayışı içerisinde olanlar ve hamile kalmak için hangi dualar okunmalıdır sorusunu soran kişiler bu duaları okuyabilirler.



Hamile Kalmak için Okunacak Dualar Nelerdir?


“Ya Rahmân, Ya Rahîm, Ya Halim, Ya Kerim, Ya Rezzâk, Ya Hannan, Ya Deyyan, Ya Hâkim, 99 Esmaü'l Hüsna'nın hatırı için bana hayırlı bir evlat sahibi olmayı nasip et.” Hamile kalmak isteyenlerin okuyabileceği bir diğer duadır. Çocuk sahibi olmak isteyenler niyet etmelerinin ardından seher vaktinde kıbleye dönük bir şekilde bu duayı edebilirler.

Hamile kalmak için okunacak dualar nelerdir arayışında olan kimseler bu dualar ile hayırlı evlat sahibi olabilirler.

Hamile Kalmak Için Okunacak DuaHamile Kalmak Için Hangi Dua OkunurÇocuk Sahibi Olmak Isteyenlerin Okuyacağı Dua


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