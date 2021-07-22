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Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca ağır bilanço ortaya çıktı!

Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca ağır bilanço ortaya çıktı!

Artvin'in Arhavi ilçesinde yağmurun kesilmesiyle çekilmeye başlayan suların ardından afetin boyutu su üstüne çıkmaya başladı.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:17
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca ağır bilanço ortaya çıktı!

Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen esnaflar sel sularının çekilmesi ile birlikte dükkanlarında temizleme çalışmasına başladı.

SELİN BİLANÇOSU SU ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı Arhavi’de suların çekilmeye başlamasıyla bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı.



ÇAMUR VE BALÇIKLA DOLU HAVUZA DÖNDÜ

Bir çok aracın sular altında kaldığı ilçe merkezinden işletmelerde balçık ile dolunca malzemeler suların içerisinde yüzdü. İşletmeler adeta çamur ve balçıkla dolu havuza döndü.



"BEN BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM"

Arhavi’de esnaflık yapan Gültekin Atalay 21 yıldır ikamet ettiği cadde de böylesine bir afeti ilk kez gördüğünü dile getirerek “21 yıldır Arhavi’de hizmet veriyorum ben böyle felaket görmedim. Zaman zaman seller oldu ama bu boyutta hiç olmadı. Bu sefer büyük boyutlarda zararımız var” dedi.



"ZARARIMIZ ÇOK AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Bir başka esnaf Emine Turna ise işletmesindeki bütün malların çamurun içerisinde kaldığını dile getirerek “Bende esnafım, hasar tespitini bekliyoruz bakalım ne olacak. Şu anda dükkanımda ki bütün mallar çamur içerisine. Zararımız çok ama yapacak bir şey yok Allah’tan geldi” ifadelerini kullandı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Dükkanını henüz yeni açtığı sırada su baskınına maruz kalan ve son dakikada dükkanını terk edebilen Metin Alçiçek isimli bir başka esnaf da “Sabah dükkanı yeni açmıştım. Daha öncede su basıyordu dükkanı ama 60 santimetre 1 metre arasında oluyordu. Bu kez 2 metreyi geçti. Aradılar bizi su geliyor boğulacaksınız diye. Dükkandan çıktık. Canımızı zor kurtardık. Gün içerisinde olsaydı daha kötü olurdu ama erken olması insan kaybının önüne geçti” şeklinde konuştu.


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