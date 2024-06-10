Kuduz köpekler Ankara'ya mı getirildi? Valilik harekete geçti

Köpekvelisi isimli bir sosyal medya kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası ortaya atılan, 'Kuduz Köpekler Ankara'ya taşındı' iddiası ortalığı karıştırmıştı.Kötü şartlar iddiasıyla Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair iddiaları ihbar kabul ederek, kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleri ile çalışma başlattığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.Ankara Valiliği, daha sonra yaptığı paylaşımda, 'İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır' ifadeleri kullanıldı.