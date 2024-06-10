İslam Memiş duyurdu! Bayramdan sonra o tarihte...

Altında her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu vurgulayan İslam Memiş'ten dört gözle beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro yatırımcılarına kritik uyarılarında bulundu.İslam Memiş, yatırımcıların güvenli limanı altının Temmuz ayında en az 3000 lira seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtti.Memiş, Temmuz ayında altın fiyatlarında yeni rekorların görüleceğini ve gram altının 3000 ila 3500 lira seviyelerine ulaşacağını dile getirdi. Altın fiyatlarındaki ani düşüşten dolayı yatırımcıların oldukça şanslı olduğunu vurgulayarak 'Bu alım fırsatı kaçmaz' dedi.Altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanmanın Kurban Bayramı'ndan sonra devam etmeyeceğini öngören Memiş, ons altında 2300, devmaında ise 2280 dolara kadar geri çekilme beklediğini dile getirdi.Memiş, 'Gram altın yine ons altını takip ediyor. Ons nereye gram altın oraya. 2415 - 2420 lira aralığında. Yukarıda 2450 lira var. Burada geziniyor. Soru basit, altın alma zamanı geldi mi? Evet. Bayrama kadar süreçte bu işi bitirmekle alakalı yorumlarım geçerliliğini koruyor.' dedi.Geçtiğimiz Mayıs ayının şampiyonunun 'Gümüş' olduğunu vurgulayan Memiş, 'Gümüşün ons fiyatında 29.50 dolar destek seviyesini takip edeceğim. 1 dolarlık bir düşüş alanı var. Yukarıda 31.50 direnci var. Gram gümüş 31 lira 47 kuruş. Burada 30 lira beklentim devam ediyor, düşüşle alakalı. Bu hafta boyunca gümüş ve altında baskılanma devam eder.' diyerek gümüş yatırımcılarına müjdeyi duyurdu.