Katil İsrail vahşette sınır tanımıyor! ABD'den soykırıma tebrik

Katil İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybı 274'e, yaralı sayısı ise 700'e yükseldi.İsrail ordusunun 4 rehineyi kurtarma bahanesiyle yaptığı katliamla ile ilgili detaylar kan dondurdu.İsrail askerlerinin ABD'nin Gazze'de yardım için yaptığı iddia edilen limanı kullandığı, ABD askerlerinin de baskına katıldığı ortaya çıktı.CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, ABD'nin saldırılara destek verdiğini belirterek, 'Bir Amerikan birimi, İsrail güçleriyle birlikte çalıştı' ifadelerini kullandı.ABD'li başka bir yetkili ise Axios'a yaptığı açıklamada, saldırıya bir ABD hücresinin yardım ettiğini söyledi.Saldırıdan sağ kurtulanlar yaşadıkları kâbusu anlattı. Katar merkezli Al Jazeera'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli kılığına girerek bölgeye girdiğini belirtti.Bir görgü tanığı 'Mülteci kampındaki konut binasına eşya taşıyan bir araçla geldiler. Yerinden edilmiş kişiler gibi davrandılar ve sonra evlerimizi bombaladılar' dedi.Başka bir görgü tanığı ise İsrail askerlerinin merdiven kullanarak evlerinin içine girdiğini dile getirdi. Görgü tanığı 'İki İsrail askeri tamamen silahlı olarak evimizin içine girdi.Dışarı baktığımda özel kuvvet birimini gördüm. Dışardaki aracın Filistinlilere aitmiş gibi görünmesi için içine eşyalar doldurulmuştu. Silah seslerini duymamla büyük bir kaos patlak verdi' ifadelerini kullandı.Saldırıların gece boyu devam ettiğini belirten başka bir görgü tanıdığı da İsrail insansız hava araçlarının bölgeden kaçmaya çalışanlara rasgele ateş açtığını dile getirdi.Filistinli yetkililer ise İsrail özel kuvvetlerinin sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nuseyrat'a sızdığını belirtti. Ka ynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu ifade etti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 274 sivilin katledildiği, İsrail'in 4 rehinenin kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında tebrik mesajı yayımladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'İsrail güvenlik güçleri Gazze'de dört rehineyi Hamas'ın elinden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.Bu cesur operasyonu gerçekleştiren İsrail güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz'' denildi.İsrail askerleri, ABD'nin Gazze Şeridi'nde yardım bahanesiyle yaptığı limanı kullandı. Baskına, ABD askerleri de katıldı.Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat Mülteci Kampı katliamından canlı kurtulan yaralılarla dolup taştı.Hastane koridorlarında sıra bekleyen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin acılı çığlıkları ve yakınlarının çaresizlikleriyle tam bir kaos yaşanıyor.Morgların dolu olması nedeniyle cesetler yerlerde sıralandı. Yaralanmalar çok kritik.Bazılarının acilen amputasyona ihtiyacı var. Reuters'a konuşan saldırıya tanık olan bir sağlık görevlisi, yaşananların 'korku filmi gibi olduğunu belirtti.Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekibinden Dr. Tanya Haj-Hassan ise hastanedeki durumun felaket olduğunu dile getirdi.Görüntülerde çocuklar da dâhil olmak üzere hastaların 'her yerde kan gölleri içinde yattığı' görülüyor.Öte yandan İsrail ordusu kamp katliamından sonra önceki gecede Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı vurdu. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu.İsrail'in, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği 274 Kişinin hayatını kaybettiği katliama tepkiler sürüyor.ABD'nin başkenti Washington'da Gazze'ye destek için buluşan göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurdu.Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler Joe Biden yönetimine 'Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması' çağrısı yaptı.Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde, üzerinde 'Kırmızı çizginiz nerde', 'Soykırımı durdurun' yazan pankartlar taşındı.Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in dün 274 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı 'sivillerin hedef alındığı görülmemiş vahşilikte bir terör suçu' olarak niteledi.Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Bu katliam derhal sona ermelidir' dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 'acil' toplantı çağrısı yaptı.İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.Netanyahu'nun, İsrail'in 'gerçek zafere doğru ilerlemesini' engellediğini söyleyen Gantz, mümkün olan en kısa sürede erken seçim çağrısında bulundu.Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti.Gantz'ın kararını doğru bir zamanda almadığını belirten Netanyahu ise 'Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır' dedi.