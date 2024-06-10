Tatilde araba kiralayacaklar dikkat: Bu yolla başınıza masraf çıkarıyorlar

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, bayramı memleketinde geçirmek isteyen veya bayramda araçsız kalmak istemeyenler kiralık araçlara yöneldi. Araçların bayram rezervasyonları yüzde 90'ı aşarken, kiralama firmaları taleplere yetişmeye çalışıyor.Bayramın yaklaşmasıyla araçlarında fiyatı iki katına çıktı. Fiyatlar, araçların marka ve modeline göre farklılık gösterirken, ekonomi sınıfı araçlar günlük bin 500 TL'den, üst sınıflar ise 3 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanıyor. Fiyatlar gün geçtikçe tırmanırken, yurt dışından gelen tatilcilerinde yoğunluğu artırdığı öğrenildi.Kiralama firmasında görev yapan Harun Taşdemir (28), bayram öncesi ciddi manada bir yoğunluk yaşandığını söyledi.Araçlarıyla uzun yola çıkacaklara uyarılarda bulunan Taşdemir, mağdur olmamak için mutlaka güvenilir firmalardan kiralama yapılması gerektiğini söyledi.Taşdemir, 'Şuan yüzde 90'ın üstünde bir yoğunluk var. Memleketlerine gitmek isteyenler olsun, tatil bölgelerine gitmek isteyenler olsun bayağı bir yoğunluk var. Bayram tatiline yurt dışına gelen misafirlerde eklenince yoğunluk daha fazla artıyor. Şuan ekonomik sınıfta bir araç, günlük bin 500-bin 750 TL civarı seyrediyor. Tabi bunun güvence paketleri hariç. Üst segmentler 3 bin liradan başlıyor, gittikçe daha da fiyatlar artacak.Vatandaşlarımız mutlaka kurumsal firmalardan araçlarını kiralasın. Sonuçta bu araçlarla uzun yola çıkacaklar. Kimse istemez; ama illa sorun olabiliyor araçlarda. O yüzden, bir sorun olduğunda muhatap bulabileceği firmalardan kiralamalarını tavsiye ederim' dedi.Kurumsal olmayan firmaların araçlarında sorunların yaşanabileceğini söyleyen Harun Taşdemir, şöyle devam etti:'Kurumsal olmayan kişi veya firmalar, sıkıntılı araçları size kiralayabilirler; yani gizli, ayıplı diyelim. Örneğin; arabanın motorunda bir sorun oluyor; ama siz ilk başta fark edemiyorsunuz. 200-300 kilometre gidiyorsunuz ve motor ciddi sorunlar çıkartabiliyor. Ondan sonra bütün motorun masrafını kullanıcıya yüklüyorlar. Size masraf çıkartıyorlar.'Bir başka araç kiralama firmasının görevlisi Umut Durdu da şu ifadelere yer verdi:'Bayram yoğunluğu var. Doluluk bizde yüzde 80-90'ı buldu. Yurt dışından da müşteriler geldiği için daha fazla yoğunluk var. Rezervasyonlarımız bizim dolu şuanda. Araçların hazırlıkları yapılıyor.'