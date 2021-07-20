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BAYKAR'dan bayram müjdesi! Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı!

BAYKAR'dan bayram müjdesi! Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı!

Türkiye’nin yerli savaş uçağı MMU hakkında flaş bir gelişme yaşandı. BAYKAR’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin ilk görüntüleri paylaşıldı. Twitter’dan yapılan açıklamada “Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz” denildi.

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 11:02
BAYKAR'dan bayram müjdesi! Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı!

Türkiye'nin yerli savaş uçağı MMU hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Muharip İnsansız Uçak Sistem''nin ilk görüntüleri paylaşıldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz' denildi.



2023 YILINDA İLK UÇUŞUNU YAPACAK

Baykar Savunma'nın AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) sonraki projesi olan Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin, 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

MİUS'ta Ivchenko-Progress tarafından tasarlanan ve MotorSich tarafından üretilen AI-25TLT Turbofan Motoru kullanılacak.

Ukrayna, 2021 yılından 2030 yılına kadar AKINCI TİHA için AI-450 Turboprop Motoru ve MİUS için AI-25TLT Turbofan Motoru tedarik edecek. 10 yıllık süreçte Ukrayna'nın Baykar'a toplam değeri 600 milyon doları aşan 500'den fazla motor ihraç etmesi bekleniyor.

Türkiye ve Ukrayna, Ağustos 2019 tarihinde Türkiye merkezli Black Sea Shield adında yeni bir firma kurmuştu. Şirketin hisselerinin %51'e Baykar'a, %49'u ise Ukrayna'nın Savunma Sanayii Başkanlığı olan Ukrspetsexport'a ait. Black Sea Shield'ın Ukrayna tasarımı motorları Türkiye'de ortak olarak üretmesi bekleniyor. Motorların fikri mülkiyet hakları da Türkiye'de olacak.



MİUS'UN ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kalkış Ağırlığı (MTOW): 3.5 ton

Faydalı Yük: 1 Ton

Havada Kalış Süresi: 5 Saat

Maksimum İrtifa: 40.feet/12 Kilometre

Seyir Hızı: 900 km/s

MİUS'A DAİR DETAYLAR

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 'Dünya'da beşinci nesil savaş uçakları geliştiriliyor, onlar insanlı savaş uçakları ve beşinci nesilden sonra ise insansız savaş uçaklarının göreve başlayacağı söyleniyor. Bizim de aslında konsept çalışmaları çok önceden başlamıştı ama AKINCI'yı yaptıktan sonra bir taraftan da geleceğin muharebe uçakları olacak insansız savaş uçağımızı çalışmaya başladık ve ilk prototipinin uçuşunu, 2023'ten önce yapmayı hedefliyoruz' ifadelerine yer verilmişti.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin 40.000 feet operasyonel irtifaya, 5 saat uçuş süresine, 3.5 ton kalkış ağırlığına, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine, turbofan itki sistemine, 0.8 Mach seyir hızına ve SATCOM Veri Ağı'na yani uydudan haberleşme yeteneğine sahip olması planlanıyor.

MİUS, bünyesinde barındırdığı çeşitli faydalı yükler ile stratejik taarruz, yakın hava desteği, düşman hava savunmasının bastırılması ve imha edilmesi (SEAD / DEAD) ve füze taarruzu görevlerini yerine getirebilecek.


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