Bayramda Korona Aşısı Yapılacak mı? Bayramda Koronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Bayramda Aşı Randevusu Olanlar Dikkat...

Kurban bayramının gelmesiyle birlikte büyük bir heyecan başladı. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Kurban Bayramı bu yıl da koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Aşı sırası bayrama gelenler ise bu süreçte aşı çalışmalarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, bayramda koronavirüs aşısı yapılacak mı? Bayramda koronavirüs aşısı yapılıyor mu? Aşı çalışmaları bayramda da devam edecek mi?
Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar uygulanan 64 milyon doz aşının ardından Kurban Bayramının gelmesi akıllarda çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kurban bayramında aşılama devam edecek mi? Milyonlarca insanın merak ettiği bayramda aşı yapılıyor mu? sorusuna resmi cevap geldi. İşte bayramda aşı hakkında tüm detaylar…