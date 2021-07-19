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Bayramda Korona Aşısı Yapılacak mı? Bayramda Koronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Bayramda Aşı Randevusu Olanlar Dikkat...

Bayramda Korona Aşısı Yapılacak mı? Bayramda Koronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Bayramda Aşı Randevusu Olanlar Dikkat...

Kurban bayramının gelmesiyle birlikte büyük bir heyecan başladı. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Kurban Bayramı bu yıl da koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Aşı sırası bayrama gelenler ise bu süreçte aşı çalışmalarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, bayramda koronavirüs aşısı yapılacak mı? Bayramda koronavirüs aşısı yapılıyor mu? Aşı çalışmaları bayramda da devam edecek mi?

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:10
Bayramda Korona Aşısı Yapılacak mı? Bayramda Koronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Bayramda Aşı Randevusu Olanlar Dikkat...

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar uygulanan 64 milyon doz aşının ardından Kurban Bayramının gelmesi akıllarda çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kurban bayramında aşılama devam edecek mi? Milyonlarca insanın merak ettiği bayramda aşı yapılıyor mu? sorusuna resmi cevap geldi. İşte bayramda aşı hakkında tüm detaylar…



Bayramda Korona Aşısı Yapılacak mı?


Bayram süresince koronavirüs aşılarının yapılıp yapılmayacağı oldukça merak ediliyor. Pandemi süresi boyunca sağlık çalışanlarının haftanın 7 günü gerçekleştirdiği aşı çalışmaları bayram süresince de devam edecek. Bayram boyunca dileyen herkes özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde korona aşısı olabilecek. Bayram süresince aile hekimleri aktif olmadığı için özel hastaneler ve devlet hastaneleri hizmet verecek. Peki, bayramda koronavirüs aşısı yapılıyor mu?

Bayramda Korona Aşısı Yapılacak mı?

Bayramda Koronavirüs Aşısı Yapılıyor mu?


Bayram süresince aile sağlık merkezleri haricinde kalan tüm sağlık kuruluşlarında aşı çalışmaları devam edecek. Sabah erken saatlerden akşam 00.00 saatine kadar devam eden aşı çalışmalarına randevusu olan herkes katılım sağlayabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda Kurban bayramı süresince de koronavirüs aşısı yapılmaya devam edecek.

Bayramda Korona Aşısı Yapılacak Mı?Bayramda Koronavirüs Aşısı Yapılıyor Mu?


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